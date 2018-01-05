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乱收费、服务差物业纠纷频发 服务合同是维权关键

时间：2018-01-05 16:45:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：陈嘉伟

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乱收费、服务差物业纠纷频发 服务合同是维权关键

“我没有装修入住的房子，物业也要求年年缴纳百分之百的物业费，这合理么。”近日，沣东新城民善雅居的业主梁先生向西部网民生热线反映质疑物业收费。

西部网讯（记者 陈嘉伟）“我房子没装修，物业却要求缴纳百分之百的物业费，这合理么？”近日，沣东新城民善雅居小区业主向西部网民生热线反映物业收费问题。

根据西部网“民生热线”后台系统统计，物业服务一直是网友投诉的热点之一。遭遇物业纠纷该如何维权？业主与物业关系该如何理顺，律师表示，物业服务合同是处理的关键。

民生热线：沣东新城民善雅居超额收费 空置房收取100%物业费

空置房收全额物业费合理吗?

业主梁先生说，买房两年多，一直没装修没入住，却被物业要求缴纳全额的物业费。“不入住可以只交70%的物业费，物业要求交全额，这太不合理。”

为此，西部网记者向民善雅居物业了解此事时，物业公司的一名工作人员表示，未装修或者装修了长时间不住的都得缴纳全额的物业费，不清楚只交70%的规定。

空置房的物业费该怎么交？其实在《陕西省物业服务收费管理实施办法》中已有明确的规定。

《办法》第二十条明确规定，经业主验收，因未装修不具备入住条件的空置房或入住后（含房屋装修）因故长期不使用的空置房，经物业服务企业登记确认之日起，物业服务费按物业服务合同约定收费标准的70%交纳。

显然，民善雅居物业要求空置房缴纳全额物业费是违反规定的。

对此，陕西洪振律师事务所律师杨磊表示，根据《西安市物业管理条例》第七十七条的规定，业主、业主委员会、物业管理委员会、物业服务企业、专业经营单位、建设单位之间在物业管理服务活动中发生争议的，可以要求物业所在地街道办事处、镇人民政府或者开发区管理委员会进行调解，也可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

“但业主与物业服务企业之间的纠纷大多属于民事纠纷，调节的作用有限，业主维权往往要走司法途径。”杨磊表示。

物业问题投诉多 业主“甩手掌柜”当太久

其实不光梁先生，物业服务投诉一直是西部网“民生热线”栏目的投诉热点之一，仅2017年就收到177条有关物业服务的投诉。

陕西省社科院政治与法律研究所副所长陈波认为，理顺业主与物业的关系，首先要找到矛盾产生的根源。“现在很多业主对聘请物业不上心，对开发商临时聘请的物业听之任之，而物业企业肯定是要以营利为目的，追求的就是成本最小利润最大，自然和为业主服务之间存在错位。”

目前，大多数小区的物业是由开发商负责选聘的，属于前期物业管理。物业管理企业多属开发商或和开发商有利益关联的企业，未必符合业主们对物业服务企业的期望。除此之外，很多业主对物业服务的项目也不甚了解。

网友“素颜”曾向西部网反映，在要求物业安装监控设备时，物业反而要业主自己掏钱安装。然而，在《西安市物业管理条例》中有规定，物业保修期限届满后，物业共用部位、共用设施设备的维修和更新、改造所需要的资金来自于业主缴纳的住宅专项维修资金。

陈波说，从目前的物业管理条例来看，物业的定位已经转变了，物业作为服务企业，其服务职能都是依据服务合同而定。“物业在传统的观念上被当作是一个大而全的管理机构，业主觉得小区整个公共服务活动、设施都应该由物业来管理，这就容易造成矛盾。”

物业纠纷到底如何维权 服务合同是关键

莲湖区恒天国际12号楼商铺的业主徐先生曾向西部网反映，物业公司阻挠商铺安装固定电话和宽带，给业主带来很大的麻烦。西部网记者介入后，环城西路街道办对此事也进行了协调，但目前宽带仍未装好。

对此杨磊律师表示，解决与物业纠纷的最好办法就是成立业主委员会。“业主与物业的纠纷大多属于民事纠纷，政府部门确实只能调解，没有强制措施。把业主的权利集中起来，在产生纠纷时就有更多的‘筹码’与物业谈判，毕竟业主委员会是有权力更换物业的。”

然而目前，西安市成立业主委员会的小区并不多。没有业委会，业主个人该如何维权？

杨磊表示，物业服务合同将成为维权的关键。“业主可以根据服务合同的内容，找出其中物业没有做到的条目，再搜集证据，进行维权。”

杨磊说，业主在收房时应该多个“心眼”，找开发商或者物业要到服务合同。“目前多数小区的物业都属于前期物业管理，由开发商选聘，签订前期物业服务合同，所以这个合同多在开发商手中，而开发商在交房的时候很少给业主。”

“如果开发商或者物业拒绝给业主服务合同，业主可以找消协等部门投诉，毕竟业主和物业的服务关系也算是消费行为。”杨磊说。

编辑： 沈晓芳

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