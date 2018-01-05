《戊戌年》狗年生肖邮票发行，集邮爱好者不惧寒风排长队。

西部网讯（记者 贺桐） 今天（1月5日）上午，中国邮政《戊戌年》特种邮票正式发行。图案内容分别为犬守平安、家和业兴，全套邮票面值为2.40元。尽管天气寒冷、交通不便，但钟楼邮局前的集邮爱好者们从早上六点就排起长队。

2018年是农历戊戌年，即生肖纪年的狗年。狗在十二生肖第十一位，与十二地支配属“戌”，每天晚上的七点至九点又称“戌时”。 狗个性忠诚、机敏，它的叫声又正好与“旺”字谐音，是家业兴旺的象征。民间更有吉祥狗、富贵狗、欢喜狗的说法。

该套邮票延续了第四轮生肖票“合家欢”的设计理念，展示了中华田园犬的形象。第一图为“犬守平安”，画面中的公犬昂首挺胸，目光炯炯注视前方，好像随时能离地飞奔、抵御外敌、守护家宅。第二图为“家和业兴”，棕色母犬深情凝视幼崽；黑色小狗昂头挺立，活泼可爱，母子相依，舐犊情深。两图相连，预示着家的平安和睦与国的兴旺富强。

该套邮票特邀曾参加中华人民共和国国徽、政协会徽等设计，担任第二、三、四套人民币票面整体美术设计的著名艺术家、期颐老人周令钊先生担纲设计。从上世纪五十年代到九十年代，周令钊还先后设计或参与设计了多套描摹生动、至精至善的纪特邮票，第一轮生肖狗邮票就是其中的佳作。

《戊戌年》邮票版式一中的文字采用了无墨雕刻工艺，字迹清晰隽秀，立体效果显著，同时具有一定的防伪作用。该套邮票延续了第四轮生肖邮票胶雕套印的工艺，雕刻作者为原艺珊和刘明慧，由北京邮票厂印制。

配合狗年生肖邮票的发行，西安市邮政分公司开发设计了《福犬旺新春》邮折、《戊戌年》宣纸手绘封、《吉祥如意拜大年》卡书邮册三款产品，并邀请书画家商文彬、赵瑞安、左少华、张蕊现场签售。

西部网、陕西头条记者了解到，西安市邮政分公司在全市指定了11个特种邮票销售网点，方便市民购票，每人限购一套，发行当日同时在集邮网厅线上销售。各个指定网点将分三天销售，公示每天的销售数量，接受群众监督。