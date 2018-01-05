地铁二号线故障排除全线恢复 昨日客运量创历史记录

地铁二号线北端发生设备故障，造成部分列车延误。

西部网讯（记者 鄢山宇） 雪后地铁作为主要运力，客流量激增。今天（1月5日）早高峰，西安地铁二号线北端发生设备故障，造成部分列车延误，给不少市民带来不便。10点50分故障排除，全线运营秩序正逐渐恢复。据统计，昨天（1月4日），西安地铁客流创历史记录，线网客运量达245.64万人次。

二号线故障已排除 系北客站道岔故障

8：30分，西安地铁公司启动应急预案，紧急组织运动公园站至韦曲南站通过小交路运行保持正常运营，北客站至行政中心站暂时停运。北大街站、小寨站部分列车越站运行。并紧急联系公交公司启动了公交接驳，运送行政中心站至北客站区间的乘客，工作人员在现场指引乘客乘车。

10点17分，北客站至行政中心站已实行载客单线往返运行，全线运行秩序基本恢复，工电、机电、通号专业人员正在现场进行故障抢修。

10：50，西安地铁二号线故障排除，全线运营秩序正逐渐恢复。据了解，此次中断原因系二号线北客站道岔故障所致。西安地铁运营分公司相关工作人员介绍，1月5日上午6:54分二号线北客站上行进站时列车发生设备故障，受此影响，北客站至运动公园站行车中断，导致部分列车延误。

二号线临时故障 网友：引导员扩音器都喊破音了

1月5日早上，很多乘坐地铁的网友发现站内广播、站台提示二号线因故障延误，因此选择其他出行方式。

网友“ftt”每天早上需要在北大街站换乘2号线，“8点那会北大街站已经实现临时限流了。”“北大街滞留大量乘客，广播里循环通知，北大街将越站停车，在北大街下车的可以换其它交通工具。”网友“咻咻发”说告诉记者，在通化门站，一号线三号线换乘人流量大，站内工作人员不断用扩音器疏通引导，喊得都破音了。

“客流量真的太大了，因此连地铁也不堪重负累倒了，我们可以理解。”在航天城站未等到地铁的刘女士说。据统计，昨天（1月4日），西安地铁客流创历史记录，线网客运量达245.64万人次。