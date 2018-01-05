陕西境内高速路积雪成冰，高速集团全员上路除雪保畅。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 陈东）近日，陕西多地普降中到大雪，全省高速公路部分路段出现积雪、结冰现象，为最大限度减少降雪对高速公路通行造成的不利影响，陕西高速集团迅速启动应急预案，加强应急值守，落实各项防范和应对措施，做好管辖路段除雪保畅工作。

1月3日以来，陕西高速集团管辖的陕西境内京昆、包茂、连霍、十天高速国道主干线，共出动路政、养护人员800余人次，除雪机械、工具车辆不间断展开除雪防滑作业。各路网监控中心密切关注天气和路面情况，利用电子情报板、内线电话、路况信息报送平台实时传递路况信息，并通过媒体实时连线发布最新路况信息。

路政、养护部门增加巡查频次，重点区域重点巡查，并与交警部门密切配合，指挥疏导交通，避免了大量车流的拥堵现象。各管理所的应急抢险队24小时执勤，针对降雪情况及隧道口、桥梁、涵洞、坡道、急弯处、大上坡等重点部位，组织抛洒防滑盐、沙及融雪剂。

此外，各收费站、服务区安排专人在广场服务台为临时改道和过往车辆司乘提供路况咨询、路线指引等服务，并准备充足的开水、药品及修车工具等，为寒冬中受困的司乘送上温情服务。

截至目前，陕西境内大部分高速公路除危化品运输车辆和7座以上大型客车外，均已恢复通行。