红会医院28小时内接急诊超360例 160多人因路滑摔伤

雪天路滑医院摔伤患者增多，外出注意保暖慢行。

西部网讯（记者 彭芬） 这两天的大雪给西安市民出行带来诸多不便，不少人因为雪天路滑摔伤，医院急诊外伤、骨折患者明显增多。

西部网记者今天（1月5日）从西安市红会医院了解到，从4日上午8时到今天中午12时，该院急诊科共接诊患者360多名，其中有约160多人是因路滑摔伤，占到急诊接诊人数的44%。

西安市红会医院急诊科主任李建华提醒广大西安市民，雪天外出要注意保暖和慢行，步行时最好穿脚底纹路较深的防滑鞋。他建议老年人及骨质疏松人群雪天最好不要外出，以免滑倒摔伤。

“如果不小心摔倒，不要着急站起来，先活动四肢，若不严重再慢慢起身。”李建华说，着急起身容易二次跌倒，如再叠加摔伤会加重伤患，另外，在未判断出摔伤轻重时，错误用力也容易对伤处造成其他伤害。他还提醒，如若摔伤部位有明显肿痛、活动困难，不要强行活动，应保持患肢原有姿势，并尽快就医。

编辑： 王瑜