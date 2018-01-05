陕西今晚再迎新一轮降雪降温 预计关中有中雪

西部网讯（记者 秦振）大雪带来湿润的空气，但同时也给交通带来不便。据记者了解，新一轮降雪已经在路上了！受西南暖湿气流和冷空气的共同影响，1月5日晚上到6日白天，陕西还将有一次降雪天气过程。过程中，预计陕北、关中有中雪，陕南有中到大雪。

数据显示，过程降水量中陕北、关中2～5毫米，陕南2～8毫米；1月7日到8日全省有一次明显的降温天气过程，日平均气温下降4～6℃，陕北有4～6级偏北风。预计到12日最低气温陕北维持在-16～-12℃，关中、秦岭山区维持在-10～-8℃，陕南维持在-5～-3℃。

陕西省气象台提醒，本次天气过程以降雪、降温为主，由于前期降雪量较大、气温偏低，全省出现大面积的道路结冰，对交通造成很大影响，此次降雪、降温会进一步加剧不利影响，预计我省长时间的低温会造成道路结冰并维持较长时间，给交通运输、农业生产、人民生活带来不利影响。

同时，建议各地相关部门提前做好降雪、降温的防御工作，做好温室大棚加固、保温工作，确保棚室内作物正常生长。同时，温度骤降之后容易引发心脑血管疾病、感冒等，公众需关注天气预报，及时添衣保暖，出行时要注意交通安全。

截至5日10时 陕西省高速路况

1.青银高速陕西境内全段所有收费站入口暂时封闭。

2.延西高速(二道)西耀段铜川北至花石崖之间所有收费站入口暂时封闭;黄延段所有收费站入口往西安方向暂时封闭。

3.包茂高速榆靖段、西延段、延靖段靖边南至天赐湾之间所有收费站入口暂时封闭;延靖段镰刀湾至延安北之间所有收费站入口禁止七座及以上客车和危化品运输车辆通行。

4.咸旬高速,铜旬高速,神佳米高速,榆神高速,榆佳高速,神府高速,榆绥高速所有收费站入口,西咸北环线高速新市、高陵西、永乐东收费站入口暂时封闭。

5.延志吴高速所有收费站入口禁止七座及以上客车和货车通行;青兰高速宜富段所有收费站入口禁止七座以上客车和危化品运输车辆通行;渭玉高速全段收费站入口禁止客车通行。

6.福银高速西长段六村堡收费站入口禁止七座及以上客车和货车通行,咸阳东、机场西收费站入口禁止危化品运输车辆通行,西张堡至陕甘界之间、商漫段闫村至漫川匝道之间所有收费站入口暂时封闭;蓝商段商洛西、南城子、杨斜收费站入口暂时封闭。

7.银昆高速汉坪段、宝鸡段所有收费站入口,陕西南郑省界收费站出入口暂时封闭。

8.沪陕高速西商段板桥、商洛、洛南、腰市收费站入口暂时封闭;商界段所有收费站入口暂时封闭。

9.京昆高速西禹段所有收费站入口暂时封闭;西汉段所有收费站入口禁止七座以上客车通行。

10.连霍高速陕西境内所有收费站入口禁止七座以上客车和危化品运输车辆通行。

11.十天高速白泉段双河至陕西白河之间所有收费站入口禁止七座以上客车和二轴以上货车通行;因道路结冰,十堰方向在白河服务区临时交通管制。

12.京昆高速西禹段西安方向合阳收费站附近K901+900处发生交通事故,占用行车道和紧急停车带,通行缓慢。

13.连霍高速西渭段潼关方向华阴至港口之间K923+900处发生交通事故,占用行车道,前往潼关方向的车辆由华阴收费站分流下高速。

14.沪陕高速商界段界牌方向丹凤至竹林关之间K1372+700处发生交通事故,事故路段临时交通管制,前往界牌方向的车辆由丹凤收费站分流下高速,事故正在处理。

15.绕城高速外环方向新筑至杏园之间K5+300处发交通事故,占用行车道和超车道,通行缓慢。

【西安支队高速路况】

绕城全线车流量正常，外环K5+500因事故通行缓慢，部分路段有积雪、有薄冰，2车道通行；蓝商、西柞车流量小，西商穆家堰至庙坪起雾，能见度五十米，路面湿滑，部分路段有积雪、有薄冰不影响通行；西临高速兵马俑、临潼、豁口收费站，西禹高速高陵、阎良收费站，新西宝高速阿房宫、咸阳南收费站，北环线新市、高陵西、永乐东收费站均已封闭；西汉高速往汉中方向从涝峪口管制分流，往西安方向正常。

【宝鸡高速路况】

截至1月5日07时15分，宝鸡全区天气阴间小雪，气温-3°C到-8°C，由于气温降低，辖区高速公路路面结冰严重，已不具备安全通行条件，加之气温仍在下降，连霍高速西宝段，宝天段和银昆高速宝平段全段进行交通管制，实行全段封闭，沿线所有收费站暂时关闭，解除管制时间待定。

【渭南高速路况】

截至1月5日9时，天气阴，连霍高速渭南段双向一二车道正常通行，三四车道积雪结冰，南沙停车区南区外有置留车，正在疏导，省际站出陕方向广场结冰严重，车辆通行缓慢。辖区渭南西、华阴、富平收费站已开通。京昆高速蒲城至禹门口段因气温低，正在进行融雪除冰作业，渭南公安交警高交大队民警正在组织疏导分流，具备通行条件后逐段进行解除管制。

【咸阳高速路况】

截至1月5日9时20分，西铜高速，永乐至陵前马额间断放行，延西高速，西安绕城口至铜川南，间断放行，放行包括小车，货车，危化车，客车！

【延安高速路况】

延安辖区各条高速截止1月5日9时30分，通往西安市各县区高速公路全线畅通，天气阴，对7座以上客运车和危货车继续实行交通管制，禁止驶入高速公路，小客车和货车安装防滑链可以上高速。

【安康高速路况】

截止1月5日10时，京昆高速双向车流量正常。包茂高速高滩辖区天气阴，路面未结冰，路面湿滑；五里辖区天气阴，路面未结冰，路面干燥；陕川界天气阴，路面未结冰，路面干燥，双向车流量正常，无事故无拥堵；麻安高速安康段天气阴，局部路面有积雪，部分桥面有结冰现象；十天高速安康西段天气阴，道路通行正常。

【铜川市路况】

新区城市道路积雪较多，结冰现象较多，道路通行正常。延西、菏宝高速公路铜川段全线进行临时交通管制，包茂高速公路铜川段除王益、黄堡、耀州南、新区入口西安方向可以正常通行外，其他路段处于临时交通管制中。

【榆林路况】

受降雪影响，榆林市多条道路不具备通行条件，高速公路:青银高速全线实行交通管制，禁止所有车辆通行；包茂高速榆靖段、靖安段、陕蒙段全线实行交通管制，禁止所有车辆通行；榆商高速全线实行交通管制，禁止所有车辆通行；榆佳高速、神佳米高速全线实行交通管制，禁止所有车辆通行。

【曲江大队辖区结冰情况】

芙蓉西路全段无明显结冰，交通秩序正常；小寨东路慈恩西路丁字路面冰已化，仍有积雪；雁塔南路南广场至雁南四路段无结冰，有少量积雪；南三环（雁塔南路至春临村段）西向东方向有积雪无结冰；南三环曲江立交桥面无积雪；新开门南路龙湖星悦荟门前道路有少量结冰。

西安北客站列车运行情况

受降雪天气影响，1月5日西安北车站管内新增7趟列车停运：

武汉至西安北G856/7次，西安北至武汉G858/5次，青岛北至西安北G1858/5次，西安北至青岛北G1856/7次，济南西至汉中G1831次，汉中至西安北G1832次，西安北至荣成G1844次列车今日临时停运。

购买了以上停运车次车票的旅客，可在30日内（含当日）持车票办理退票，退票时不收取退票费。通过网络购票未换取纸质车票的旅客，可在12306网站办理退票；已换取纸质车票的旅客，可到任意车站退票窗口办理退票。同时，由于降雪导致列车限速，目前西安北车站管内部分动车组列车存在不同程度晚点。

西安北车站提示：由于今日晚点、停运列车较多，最新列车动态和信息请注意车站广播和公告，或拨打12306客服电话进行咨询。

西安地铁二号线因道岔故障导致列车晚点

今天（1月5日）上午6:54分二号线北客站上行进站时列车发生设备故障，受此影响，北客站至运动公园站行车中断，地铁公司立即启动应急预案，紧急组织运动公园站至韦曲南站通过小交路运行保持正常运营，北客站至行政中心站暂时停运。并紧急联系公交公司启动了公交接驳，同时进行故障抢修。

截至目前，北客站至行政中心站已实行载客单线往返运行，全线运行秩序基本恢复，工电、机电、通号专业正在现场进行故障抢修。

温馨提醒

1.自扫门前雪 方便你我他

2.乘公交地铁，请自觉排队 不要拥挤推搡

3.驾车出行请减速慢行 注意礼让行人

4.如果出现剐蹭、追尾事故 及时拍照移离现场

5.乘出租时路遇学生、带孩子的拦车 不妨拼个座

6.建议老年人最好别出门 如果路遇独行老人，请搀扶一把

7.如果职工、学生、快递员等迟到 希望老板、老师、顾客尽量别苛责

8.如果有环卫工在附近清扫 请对他们说声“辛苦了” 请他们进屋歇歇脚、喝杯热水

编辑： 魏梅