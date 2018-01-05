雪后陕西民政系统开展街面巡查 及时救援流浪乞讨者

1月4日晚，陕西省民政厅立即启动应急预案，在全省范围内集中开展街面巡查活动。

西部网讯（记者 李媛）记者今天（1月5日）从陕西省民政厅获悉，连日降雪致省内多地气温骤降。省民政厅立即启动应急预案，于昨晚在西安火车站、钟楼、小寨、电视塔等地集中展开救援，全省其他地市也展开拉网式排查和全方位救助。据统计，行动启动后全省各级民政部门和救助管理机构共救助求助人员98人次，其中接回站内救助10人，发放棉衣109套、棉被122套。

按照《陕西省人民政府办公厅关于做好暴雪灾害防御工作的紧急通知》要求，省民政厅立即安排部署，近日下发《陕西省民政厅关于加强低温雨雪天气救助管理工作的紧急通知》，要求全省各级民政部门和救助管理机构对低温雨雪天气下生活无着流浪乞讨人员救助工作进行再部署、再落实，组成联合救助巡逻队伍，进行全天候、拉网式排查和全方位的救助，加大上街主动救助工作力度，劝导街头生活无着流浪乞讨人员到救助管理站接受救助。

1月4日晚，省民政厅立即启动应急预案，在全省范围内集中开展街面巡查活动。省民政厅成立三个巡查组，由厅领导带队对西安火车站、钟楼、小寨、电视塔等生活无着流浪乞讨人员集中活动和露宿区域进行了全面巡查，并检查了西安市救助管理站和开放式临时救助点。

全省各市、县民政部门按照省民政厅的安排部署，由民政部门领导带队进行了拉网式排查和全方位的救助，进一步加强了低温雨雪天气下生活无着流浪乞讨人员救助工作，保障了生活无着流浪乞讨人员的安全。在此次全省范围内集中开展的街面巡查活动中，全省各级民政部门和救助管理机构共救助各类求助人员98人次（其中接回站内救助10人），发放棉衣109套、棉被122套。

据统计，自2017年11月6日全省开展“寒冬送温暖”专项救助行动以来，截至2018年1月4日，全省各级民政部门和救助管理机构共救助各类求助人员7079人次，其中在站救助6621人次，站外救助458人次。“寒冬送温暖”专项救助行动将持续进行到2018年4月15日。省民政厅要求各地要高度重视救助管理机构的规范管理，严格落实24小时值班制度，在春节前对所有救助管理机构和托养机构开展安全隐患大排查，及时消除各类安全隐患。

编辑： 李媛