十天高速安康东至十堰方向积雪结冰严重 车辆有滞留

西部网安康讯（记者 毛明博） 今早（1月5日），记者从安康高交大队了解到：十天高速安康东段十堰方向K110至K130公里部分路段路面积雪结冰情况严重，截止发稿时，滞留车辆较多，现正在与路政养护部门开展除冰雪作业，部分路段已抢通，车辆缓慢通行。
为确保通行安全，安康高速交警已在安康东服务区十堰方向进行交通管制，具体通行时间待除冰雪作业情况确定，去往旬阳收费站车辆正常放行，请过往司乘人员择路绕行。
目前，包茂高速、麻安高速安康段天气阴车流量正常，无事故、无拥堵，双向道路畅通。
安康高速交警温馨提示：冬季冰雪天气，行车前注意做好车况检查，备好防滑设备，结冰路面行驶时，应做到平缓驾驶、保持车距。
编辑： 王瑜
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