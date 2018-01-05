安康2017年建210座慈安便民桥 助力山区经济发展

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 袁粒） “隔山不算远，隔水才算远。”这句俗话道出了山区群众因河流沟壑阻隔交通不畅而影响生活和交流的无奈。今天（1月5日），记者从安康市慈善协会了解到，2017年全市共修建210座慈安便民桥，带动山区经济发展，助力群众脱贫。

来自安康市慈善协会的数据显示：2017年，安康市慈善协会通过建立基金、承接购买服务等方式，累计募集资金5068.19万元，比2016年增加1016万元，增长28%。募集善款220万元，资助486名贫困大学新生，是历年来资助贫困大学生人数最多的一年。全年共募集资金207.49万元，慰问贫困弱势人群33599人，慰问人数创历年最高。慈安便民桥是安康市慈善协会的品牌项目之一，2017年安康市累计修建便民桥210座，数万山区群众从中受益，也是历年来建桥最多的一年。

志愿者是慈善事业的主力军和慈善品牌价值的传播者。安康市通过建立农村社区慈善互助会，成立社区慈善老年大学等助力慈善公益精准化。截止2017年底，安康市慈善志愿者人数近12000人，挂牌成立社区慈善老年大学12所，培训学员2300人，并建立13个农村社区慈善互助会，会员719人，设立小额互助基金415.5万元。

2017年4月，在中华慈善联合会举办的“第四届中国城市慈善公益指数编制”发布活动中，安康排名全国第90位，首次进入全国百强，是陕西唯一上榜城市。

编辑： 王瑜