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省财政厅将解读《支持实体经济发展若干财税措施的意见》

时间：2018-01-05 10:10:14  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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省财政厅将解读《支持实体经济发展若干财税措施的意见》

2018年1月9日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请省财政厅新闻发言人、副厅长刘红春先生出席，解读《支持实体经济发展若干财税措施的意见》并回答记者提问。

西部网讯 2018年1月9日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请省财政厅新闻发言人、副厅长刘红春先生出席，解读《支持实体经济发展若干财税措施的意见》并回答记者提问。

西部网、陕西头条客户端将进行现场直播，敬请关注。

编辑： 魏梅

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