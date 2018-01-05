神木市电力局为当地当好"电小二" 成经济发展“先行军”

西部网讯 说起位于陕北的神木市电力局，近年来的工作可谓十分突出。记者了解到，2012年该局被陕西省委、省政府授予“省级文明单位标兵”称号，2013年被集团公司评为“一流县级供电企业”、“标准化党支部”，2014年被中国水利电力质量管理协会评为“全国电力行业‘用户满意服务’单位”，建成了省级“平安单位”，2015年建成集团公司“廉洁文化建设示范基地”，被榆林市委、市人民政府授予“五一劳动奖状”，成为当地经济发展的“先行军” 。

打造一流电网 供电可靠率超99%。

神木市位于国家级陕北能源化工基地的核心区域，为了进一步保障能源化工基地以及城镇化建设用电需求，神木市电力局已列入项目规划，在“十三五”期间新建110千伏变电站10座，全面满足重要工业园区、重点乡镇110千伏布点，助力神木经济发展。

其中，110千伏新村变电站、新城变电站相继投运，为当地滨河新区等区域的发展提供了可靠的电力保障。

近年来，神木市电力局不断加大电网建设改造升级力度，积极向上争取资金，电网建设投资连续几年突破亿元关。2017年电网建设投资1.055亿元，新建与改造10千伏线路281.974公里，配变236台20280千伏安，新建与改造0.4千伏线路44.5977公里，完成了96个村组电网改造升级任务，完成机井通电工程投资1082.71万元。

同时，神木市电力局加大新技术投入力度，通过负荷监测系统选取了25个负载率在70%以上的台区进行了技术改造，安装了调容调压变压器12台，非晶合金变压器13台。新设备的应用在实现节能降损、提高电网设备利用率、解决负荷低谷时损耗高等方面取得了明显效果。

从投资完善电网、投入引用先进设备，到精益管理优化设备停电检修，客户停电时间不断下降，供电可靠率已经达到99.5503%。

倾心服务排忧解难 当好"电小二"

近些年，神木市电力局全面践行优质服务理念，主动服务，全员服务的观念深入到每一个干部职工心间。不断提升服务水平，以“百日零投诉”等活动为载体，全面落实供电服务十项承诺，明确业务时限要求，加大供电服务考核，规范营业窗口服务行为。

持续开展供电服务宣传，利用电视、广播、微信等平台，通过优质服务进社区、进学校等活动，大力宣传用电政策和优质服务新举措，不断加强与用电客户的沟通交流，提高客户满意度。

同时，该局时刻与重点项目业主、地方政府和上级单位保持密切联系，专人负责跟踪跟进。及时协助客户解决用电困难，先后投运了110KV柠条塔变电站119翔宇线、129西站线和110KV陈家湾变电站122升兴线、124锟源线、125朱盖塔线，保障了重点项目用电。

特别是“零点工程”，为了确保不影响用户正常用电，神木市电力局将部分电网建设的施工安排在晚上实施，从领导到安监管理人员全部到场确保安全，在用户不知情的情况下就完成电网改造工程，尽最大努力降低用户损失。

倾情奉献承担社会责任 脱贫攻坚献实力

记者了解到，近年来神木市电力局积极履行社会责任，坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程、政治任务，让贫困群众从“用上电”到“用好电”，让电网升级改造成为贫困村脱贫攻坚的“加油站”。

该局成立脱贫攻坚领导小组，以改善贫困村电力基础设施为统领，围绕户户通、贫困村全通动力电、电网改造升级、“三帮三带”、光伏扶贫四项重点任务，因地制宜制定行动方案，积极争取项目资金，以完善的电力基础设施，帮助贫困群众早日脱贫。

当前，神木全市电力入户率达到100%，实现了贫困村村村通动力电，贫困村电网改造升级投资1346.39万元，新建与改造10千伏线路9.26公里，安装和更换变压器58台，新建与改造0.4千伏线路87.57公里。

同时，该局成立了“三帮三带”工作队，积极为包抓的太和寨办事处清水源村改造升级电力基础设施，加强与村、办事党委联系，激发村镇内生发展动力。组织各基层供电所积极开展用电帮扶进农家活动，利用巡线的机会，对贫困户家中线路进行检查消缺，对孤寡老人家中线路进行无偿更换。

与此同时，神木市电力局还积极推进光伏扶贫项目，持续加强与发改局和上级单位的沟通对接，区域内24个建档立卡贫困村村级光伏电站已列入县市光伏扶贫建设计划，电站容量7200千瓦，覆盖户数1032户。

面向2018年，神木市电力局计划为贫困村电网改造投资1200万元 ，2019年为贫困村投资1700万，力争在2019年10月底前完成所有贫困村电网改造升级任务。