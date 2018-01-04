新闻频道 > 本网原创

西安地铁明日将增开8趟列车 应对早高峰大客流

时间：2018-01-04 22:52:28  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安地铁明日将增开8趟列车 应对早高峰大客流

1月4日，记者从西安地铁运营分公司获悉，受雨雪天气及道路结冰影响，明日（5日）早高峰西安地铁客运量仍将持续高位，线网预计加开列车8列，乘客请提前规划出行路线。

西部网讯（记者 鄢山宇）1月4日，记者从西安地铁运营分公司获悉，受雨雪天气及道路结冰影响，明日（5日）早高峰西安地铁客运量仍将持续高位，线网预计加开列车8列，乘客请提前规划出行路线。

据西安地铁预计，明日早高峰时段在地铁小寨、钟楼、北大街、通化门、后卫寨、纺织城、科技路等车站将出现短时大客流。为全力保障乘客的安全、顺畅出行，西安地铁将在大客流车站适时启动客流控制措施。

同时，早高峰时段，西安地铁线网预计加开列车8列，缓解乘客滞留。建议乘客提前规划出行路线，避免贻误行程。

编辑： 秦振

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

西安终于变长安 看大伙的花式玩雪！

西安保洁员夫妇 自愿捐献遗体器官

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

线上超市配送服务测试第二弹丨谁能称霸宝鸡？

全景

专题