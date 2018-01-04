西安交警发布明日（1月5日）城市交通预警

西部网讯（记者 刘望）1月3日晚西安降雪，给1月4日早晨的道路交通通行造成较大影响。积雪覆盖，路面湿滑，车辆通行缓慢，剐蹭事故增多，小北门隧道等七处路段道路结冰严重，无法通行，各种因素叠加，使全市交通压力剧增。西安交警今天全员启动，出动130余辆拖车上街执勤，成立6个信号灯维修保障组，专门应对信号灯突发状况。

由于今日（1月4日）西安市气温始终较低，城市道路积雪未能完全融化，加之部分路段经过车辆碾压，积雪厚实，预计明日早晨西安市道路结冰现象将更加严重，市气象台也继续发布了道路结冰黄色预警信息，明天道路通行条件将更为严峻。

为确保群众出行安全，在此西安交警今日晚间发布明日交通出行预警：

一、明天早上道路通行状况较差，建议广大市民尽量减少驾车出行，特别是新手、无冰雪路面驾驶经验的驾驶员，尽量不开车，改为采用步行、乘坐公交车、地铁等公共交通工具，避免拥堵和发生交通事故；

二、建议上班的群众提前出门或错峰出行，路上预留足够的时间，尽量避开行车、乘车高峰期，缓解高峰时期交通压力；

三、选择合理的通行路线，尽量绕开坡路和车辆饱和路段，选择支路、次干道等，特别是后驱车、轻型面包车等，更应该避开坡路路段行驶；

四、安全谨慎驾车，杜绝争道抢行、占道妨碍通行的情况发生，减少自身人为因素对道路通行的不利影响；

五、驾驶员出行要多关注各类提示信息，注意广播电台发布的路况信息，以及西安交警微博、微信平台发布的各类道路提示信息，合理安排出行；

六、遇小的车辆剐蹭事故，可通过“西安交警”微信平台和全市各交通事故快处快赔服务中心处理，尽快撤除现场，避免因事故占用道路资源造成交通拥堵加剧；

七、太白立交、朱雀桥向西、长安立交向东、小雁塔十字南北双向、和平门隧道出入口、朱宏路立交、互助路转盘等地为易结冰路段，请广大驾驶员途经此处谨慎驾驶；

八、城市交通需要大家共同维护，希望各单位能积极行动起来，不等不靠，主动清扫门前积雪，铲除结冰，保证单位门前道路畅通，方便群众出行。

雪天行车安全指南

一、雨、雪、雾天气，请广大驾驶人关注天气变化，提前选择出行路线，尽量避开早晨和午夜雾气多发时段。恶劣天气驾驶车辆，要正确使用灯光，降低车速，保持车距，谨慎驾驶。

二、冰雪路面行车务必做到“四缓”。一是“起步缓”，慢抬离合轻踩油门，缓慢起步；二是“转弯缓”，慢打方向，慢速转弯；三是“制动缓”，缓踩刹车，慢慢停车；四是“心态缓”，遇有情况，心态必须平缓平和，冷静处置。

三、冬季雨雾、霜冻、冰雪等恶劣天气多发，特别积水(雪)、结冰路面摩擦系数低，降低车辆制动效能，引发侧滑。驾车通过急弯、路面湿滑等易引发滑转的道路，要严格控制车速，车辆发生侧滑，切不可急转方向或紧急制动。

四、冬季气温骤降，请驾驶人注意加强车辆安全保养。出行前，一定要检查车况，特别要注意车胎气压是否正常，检查车灯、喇叭、转向、刹车、雨刷器等部件是否正常有效。营运客车还要按规定进行例检，确保行车安全。

五、冬季是货运高峰时期，也是货车超载违法多发期，货车超载严重影响车辆制动和操控性能，易发生制动失效导致安全事故，为了自己和他人安全，请勿超载运输。

六、驾驶车辆要时刻注意观察前方道路情况，不接打手机，不查看、发送短信、微信，不与同车人员交谈，安全文明行车。恶劣天气驾车行驶更要集中注意力，保持“慢”、“稳”，注意文明礼让，遇有情况提前减速，切忌急打方向、急踩刹车。

七、遇天气或路况不佳时，尽量保持低速平稳驾驶，不要随意并线、超车。在冰雪路面起步时，应缓加油、慢抬离合器，行车过程中要保持安全的车速和距离，尽量走有车辙的路线，不要轻易尝试走被冰雪覆盖、路况不明的路段。

编辑： 秦振