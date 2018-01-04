天寒心不寒 西安一对保洁员夫妇自愿捐献遗体器官

西安保洁员夫妇自愿捐献遗体器官。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙）寒冷的冬天里总有一些人温暖着我们。这不，有一对保洁员夫妻，他们在今天做了一件让人敬佩事情。
李师傅：“我叫李六娃，今年65岁，灞桥港务区人，我是红会医院的保洁员。”
李师傅的妻子：“我叫耿顺婷，今年64岁，我也是个保洁员，扫马路的。”
李师傅和他的妻子虽然很普通，但是他们却决定做一件不普通的事。
李师傅和妻子：“我们两人商量好了，把遗体捐出去。”
李师傅的妻子耿顺婷：“人走了啥都没了。”
李师傅：“捐了就捐了，为医学做贡献，让国家还能利用。”
李师傅和妻子有一儿一女，他们捐献遗体的原因很简单，一是为儿女减轻负担，二是为医学事业做贡献。
说起何时有捐献遗体的想法，李师傅的妻子叹言，那真的是一个巧合。
李师傅的妻子：“当时我在马路上保洁呢，路边上有一个老人家给他儿女说捐献遗体的事，我就过去要了张名片，这才有了想法。”
西安市交通大学医学部遗体捐献办公室徐自力：“遗体捐献，自愿无偿，也就是自己发自内心做的一件善事。我们接受捐献的遗体是用于学生基础医学教育，给学生上解剖课使用的。”
西安市交通大学医学部遗体捐献办公室徐自力：“他们是我们陕西省境内第一例保洁员夫妻进行遗体捐献申请的志愿者。这对保洁员夫妻平时工作很辛苦，他们主动联系我们，做遗体、器官、包括角膜捐献，这种行为很高尚，值得我们大家学习敬佩。”
编辑： 高政超
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