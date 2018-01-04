西安临街商户门前三包：各扫门前雪 不扫将处罚

临街商户各扫门前雪，不扫将处罚。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王景文）每一个临街商户都和辖区街道办签订一个门前市容三包责任书，责任书明确规定，降雪之后每一个商户要“各扫门前雪”。那么，大雪过后这些商户做的怎么样呢？
行人：“大多数地方铲了，没铲的地方不好走。”
记者看到，经历了早高峰之后，这些没有及时清扫的路段清理起来也格外吃力。
保洁员：“主要被踏实了（不好清扫）。”
如果仅凭保洁员来清理这些积雪，他们的劳动强度可想而知有多大。而对于商户们这种不扫门前雪的做法，城管部门有话说。
在西安市长乐东路的某通讯商城门前，执法人员就看到了不少积雪。
执法人员：“这门口有积雪积冰，如果不及时清理的话，很容易让行人摔倒。”
商户：“我们第一没工具；第二，人没有到齐，店员不能离店，（所以没有清理）。”
执法人员：“你们再有理由，也不能违法市容管理条例。”
执法人员当场下达了处罚决定。
执法人员：“按照《西安市市容管理条例》的第十三条，对单位要处以500元罚款，对负责人要处50元罚款。”
执法人员开具了总计550元的行政处罚决定书。但这里的工作人员表示，他们不会签收。
工作人员：“店长不在。”
执法人员：“你可以签收一下。”
工作人员：“我没法签收，因为我不是负责人。”
执法人员：“拒签后我们可以提请人民法院强制执行。”
而就在西安市金康路某商户门前，积雪也没有得到清理。执法人员当场作出了处罚决定。
执法人员：“给她下个法律文书，到我们单位接受处理。”
执法人员下达了行政处罚决定书的同时，也帮着这位商户清理了门前的积雪。
记者了解到，按照西安市政府的扫雪令要求，西安市一类街道要在雪停后四小时内清扫干净，二类道路必须在8小时内清除干净，而其他街道的积雪必须在雪停后12个小时内清除干净，否则，城管执法人员将对单位处以500元的罚款，对个人处以50元的罚款。
编辑： 高政超
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