黑摩的雪天宰客一公里要价40块 非法营运者被拘留

黑摩的一公里要价40块，营运者被拘留。

黑摩的一公里要价40块，营运者被拘留。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 吴畇彤）今天（1月4日）早上，如何出门上班成了大伙头疼的事。有些人就看准了这样的机会，非法营运漫天要价。

为了保证大伙的出行安全，今天早上七点半，西安交警高新大队机动中队的民警身着便衣，对辖区地铁口违法营运的黑摩的进行了突击检查。

民警：“见到黑摩的以后，千万不敢抓不敢拽，防止他们滑到摔倒。”

刚到科技路西口地铁站，民警就发现有一名摩的司机正在跟一名男子商讨价格。

经过询问，男子说自己刚跟人谈好价格，没想到还没出发就被交警抓住了。与此同时另一路民警也拦下了一辆黑摩的。

民警：“你从鱼斗路把人家拉到丁家桥，你问人家要多少钱？”

黑摩的司机：“40一个人。”

民警：“你两站路问人家要40？”

黑摩的司机：“这不是地滑么。”

短短一公里多的路程，摩的司机竟然要价40元。问起是否有驾照或者相关资质，男子说，自己什么都没有。这两轮黑摩的漫天要价，三轮黑摩的也是没有放过这个挣钱的机会。

民警：“（司机）把你从哪拉到哪？多少钱？”

乘客：“城西拉到鱼化寨，十五。”

非法营运三轮摩的司机：“平时拉过来五块钱。”

记者：“这天气跑危险吗？”

非法营运三轮摩的司机：“我跑的慢。”

记者：“万一发生意外了呢？”

非法营运三轮摩的司机：“我走的慢。”

经过询问，男子承认自己是无照驾驶并且没有保险。雪天路滑，黑摩的司机为了挣钱这样不顾他人安全和自身安全，交警对他做出了严厉处罚。

民警：“他涉嫌未取得机动车驾驶证驾驶机动车的行为，我们对他处以十五日以下的行政拘留，并处两千元以下的罚款。”

编辑： 高政超