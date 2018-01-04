电极式电暖宝极易引起安全事故 西安市场有售

“会爆炸”的电极式电暖宝西安有售。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李逸超 巩妍彬）随着气温降低，不少取暖产品开始热销，其中，小巧方便的电暖宝，成了不少人的选择，可市场上销售的电暖宝质量和价格参差不齐，而还有一种电极式电暖宝，更是令人担忧。

根据国家质检总局颁布的《家用和类似用途电器的安全储热式电热暖手器的特殊要求》禁止销售极容易引起安全事故的电极式热水袋。那么，在西安的市场上，是否还有销售？一大早，记者就来到了位于长乐路上的西安轻工市场，顺着电梯上到二楼，就在各式各样的商品中，我们看到了电暖宝的身影。

商家：“这个20，这个25。就是样子不同，其他都一样。”

这些摆放在店铺门口显眼位置的电暖宝，卡通形象看上去都十分可爱，招人喜欢，商户们对于它的质量，更是相当有信心。

商家：“肯定安全，你放心，都是好东西。这是多层保护的，没问题。”

对于产品质量，商户们再三保证没问题，更不存在什么安全隐患，可对于所售商品是否是电极式，商户们又知情吗？

记者：“这是那个电极式的吗？”

商家：“啥？我不知道。”

商家：“我不知道是啥，但肯定没问题。”

对于什么是电极式电暖宝，这两个商户毫无概念，只声称，这都是老品牌，质量经得住考验。而在另外一家，老板却大方承认，自己售卖的正是电极式电暖宝。

商家：“这就是电极式的，这种是最安全的。”

那么，这些电暖宝的内部结构究竟如何？记者在轻工市场的这三家分别购买一个电暖宝，价格也是从十几块钱到二十块钱不等。随后，记者找到了西安质监局新城分局的工作人员，将这三个电暖宝全部拆开，看一下里面的构造。

西安市质监局新城分局稽查队副队长 杨永勃：“通过这两个电极，正负极，直接和袋子里面的液体接触，把电能转换为热能，材质方面也非常一般，会漏液，也有可能发生爆炸。”

杨队长说，电暖宝大致分为电热丝式和电极式，正是因为后者存在很大的安全隐患，所以几年前，就不允许在市面上进行销售。既然确定这样电极式的电暖宝是不允许在市面上销售的，记者也把这样的情况反映给了西安市工商局新城分局，接下来，记者便跟随工商和质监部门，一块儿再次到轻工市场，对这些商品进行查处。

西安市工商局新城分局执法人员：“你的票呢？进东西的票呢？”

商家：“没有。”

西安市工商局新城分局执法人员：“国家明令禁止销售的商品，不准销售。”

面对检查，另外一家商户直接把摆在门口的商品，藏了起来。

西安市工商局新城分局执法人员：“你门口放的热水袋呢？”

商家：“没有啊，我没有卖啊。”

西安市工商局新城分局执法人员：“人家上午都在这儿买的。”

商家：“我真没有卖。”

面对镜头和执法人员，老板的嘴那是相当的硬，不过最终执法人员还是在桌子底下，发现了这些藏起来的电暖宝。

西安市工商新城分局轻工工商所副所长蔡林飞：“我们查处了三户违法经营行为，同时出具了相关的文书，对这三户暂扣了四十余件电极式的暖手宝，我们将配合质监部门，对经营电极式暖手宝的违法经营行为依法从严从重进行查处。”

编辑： 高政超