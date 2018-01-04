陕西大力士挑战极限 徒手推3吨重皮卡+10人

大力士挑战推车，3吨重皮卡+10人。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张夏）今天（1月4日），记者向大家介绍一位大力士，他拿下了陕西各项的健美冠军，号称西安健美最佳小腿。

今年38岁的薛瑞，外号“坦克”。从2011年起，就打包了全陕西各大健美、腕力、大力士等冠军。他还是2011年度西安减肥比赛全场最佳小腿奖的得主。

薛瑞：“小时候就喜欢施瓦辛格，史泰龙么。就开始练。以前特别瘦，现在110公斤。”

记者：“不会觉得太重了吗。”

薛瑞：“不会，我还觉得我还瘦了。他们说我不好看的，都是嫉妒我哈哈哈。”

薛瑞的朋友：“他这人啥都不怕，就是怕老婆。”

不过这大力士，那当然得不光块头大，力气也得大。今天，在记者面前，“坦克”也挑战极限——深蹲500斤、脚蹬1000斤、甚至还推动3吨重的皮卡车。

看过之后，真的让人忍不住感叹：厉害！

薛瑞：“谁来挑战我，我是‘坦克’，等着你。”

编辑： 高政超