陕西大力士挑战极限 徒手推3吨重皮卡+10人

大力士挑战推车，3吨重皮卡+10人。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张夏）今天（1月4日），记者向大家介绍一位大力士，他拿下了陕西各项的健美冠军，号称西安健美最佳小腿。
今年38岁的薛瑞，外号“坦克”。从2011年起，就打包了全陕西各大健美、腕力、大力士等冠军。他还是2011年度西安减肥比赛全场最佳小腿奖的得主。
薛瑞：“小时候就喜欢施瓦辛格，史泰龙么。就开始练。以前特别瘦，现在110公斤。”
记者：“不会觉得太重了吗。”
薛瑞：“不会，我还觉得我还瘦了。他们说我不好看的，都是嫉妒我哈哈哈。”
薛瑞的朋友：“他这人啥都不怕，就是怕老婆。”
不过这大力士，那当然得不光块头大，力气也得大。今天，在记者面前，“坦克”也挑战极限——深蹲500斤、脚蹬1000斤、甚至还推动3吨重的皮卡车。
看过之后，真的让人忍不住感叹：厉害！
薛瑞：“谁来挑战我，我是‘坦克’，等着你。”
编辑： 高政超
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04
娱乐2018年1月2日讯，广州，近日，林志玲现身机场。01-04
娱乐剧中关于司马懿的爱情故事以及与曹氏父子、诸葛亮等人关系的展现，戏说痕迹较重，也引来一些“正史党”的不满。01-04
娱乐实力派演员任重凭借在热播剧《那年花开月正圆》中成功塑造古板呆萌的“赵白石”一角，喜获“年度表现力剧星”荣誉称号。01-03
娱乐赵丽颖工作室就网上关于她出演的《楚乔传》“采用30多个替身”的传言发表声明。01-03
娱乐Jay-Z新歌《 4:44》MV拍摄花絮曝光，碧昂斯华丽造型出演老公MV,经费在燃烧.01-03
娱乐不论是亮眼的皮夹克造型还是文雅的黑色大衣围巾，姚晨都能驾轻就熟，不禁让人万分期待她在电影中的角色表现。01-03
娱乐整场变装秀像是一出舞台剧，江疏影恰如其分的神情转换和舞蹈语言也收获了观众的一致好评。01-03
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02