西安出企业减负新措 计划三年花"十亿+"失业保险金

西部网讯（记者 鄢山宇）1月4日，记者从西安市人社局获悉， 2018年至2020年，计划用十亿以上失业保险金，在西安市范围内开展失业保险援企稳岗护航行动。西安将全面推行稳岗补贴网上经办审批，让单位和群众“零跑腿”，对于违规使用企业稳岗补贴且拒不整改的企业，除追回已发放的稳岗补贴外，不得享受其他任何稳岗政策。

稳岗补贴网上经办审批 失信企业不得发放稳岗补贴

护航行动将在严格落实稳岗补贴政策的前提下，按照“便民利民”原则，西安将对现行稳岗补贴审批流程进行优化再造，全面推行稳岗补贴网上经办审批，审批流程全公开、审批过程受监督，让单位和群众“零跑路”。

在稳岗补贴申请、审批过程中，严格稳岗补贴审批条件。对于严重违法失信企业等失信责任主体，要落实发展改革委等28部门关于对失信责任主体实施联合惩戒通知的要求，不得发放稳岗补贴；对于不符合产业发展方向、技术落后、没有市场前景、生产经营恢复无望的“僵尸企业”，不宜发放稳岗补贴。对于违规使用且拒不整改的企业，除追回已发放的稳岗补贴外，不得享受其他任何稳岗政策。

企业足额缴纳失业保险费+裁员率低于城镇登记失业率 可享受稳岗补贴

企业上年度的裁员率低于西安市上年度城镇登记失业率，且企业足额缴纳或者足额补缴了上年度失业保险费的，可享受西安市企业稳岗补贴。在此基础上，如果企业满足以下条件，也可享受相应年度稳岗补贴。

企业在2013年至2017年之间失业保险无历史欠费，因故错过稳岗补贴申领期的，可写出情况说明，并经西安市人社局审批后，享受相应足额缴费年度下一年度的稳岗补贴。

企业在2013年至2017年之间有失业保险历史欠费的，可在清还相应年度失业保险历史欠费后，享受足额补费年度下一年的稳岗补贴，免收滞纳金。对出现严重规模性失业风险的地区，经省人力资源和社会保障、财政部门批准可将失业风险大的参保企业稳岗补贴标准上浮10%至20%。

在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中，采取技能培训、转岗安置、轮班工作、协商薪酬等办法稳定工作岗位且经有关部门认定的去产能钢铁煤炭企业,如依法参加失业保险且足额缴费，稳岗补贴最高不超过该企业上年度缴纳失业保险费总额的80%；如依法参加失业保险确困生产经营暂时困难且恢复有望、累计欠费不超过5年的，可以签订缓缴协议后享受稳岗补贴，补贴额度不超过该企业上年度缴纳失业保险费总额的50% 。

三年十亿+失业保险金怎么花？安置补贴＋社保补贴＋职介补贴＋免征个税

转岗安置补贴：对去产能企业下岗职工实行内部转岗安置或组织分流职工转移就业并签订半年以上劳务协议的，可按每人3000元的标准给予原企业一次性转岗安置补贴；用人单位主动吸纳领取失业金期间或领取失业金期满尚未就业的失业人员，并签订1年以上劳动合同的，可按每人1000元标准给予用人单位失业人员安置补贴。

社保补贴：在去产能企业安置职工过程中，对距法定退休年龄不足5年的内部退养职工，可按每年为其实际缴纳社会保险费总额的50%给予社会保险补贴。

职介补贴：经营性人力资源服务机构介绍去产能企业下岗职工就业并缴纳半年以上社会保险的，可按每人每次2000元的标准享受职业介绍补贴；介绍领取失业金人员重新就业的，可享受100元至200元的职介补贴。

免征个税：去产能企业职工因解除劳动合同依法取得的一次性补偿收入和破产企业职工所取得的一次性安置费收入，按规定免征个人所得税。

编辑： 高政超