因雨雪安康省际班车全线停运 客运站建议铁路出行

安康市城东客运站提示乘客注意班车变化。
安康市城东客运站在售票窗口张贴温馨提示。
西部网安康讯（记者 毛明博）记者今天（1月4日）从安康市城东、城西、城北客运站了解到，受降雪道路结冰影响，安康至西安班线车暂时停发，省际班车全线停班。
安康城东客运站副站长陈莉介绍，今天中午12时前，该站安康发往白河、石泉、汉阴，安康去往蒿坪等地班线车受降雪影响一度停发。为方便旅客了解班车发车情况，该站通过广播、黑板等多种渠道向旅客通知班车变化情况。
记者从安康市交通运输管理局了解到，受今天雨雪天气影响，安康市辖区内，县内班车大部分停班，停班率在60%左右；县际班车发往石泉、汉阴、宁陕、岚皋、镇坪方向正常，平利方向控制发班，其他县际班线停班；市际班线发往西安方向车辆全线停班，汉中方向基本正常；省际班车全线停班。
针对目前恶劣天气，安康市交通运输局已于1月3日通知相关客运企业，切实做好雨雪天气道路运输安全防范工作，确保道路运输安全。要求各汽车客运站密切关注旅客出行情况，及时通告旅客天气状况及路况信息。
据了解，从今天12点起，安康市内部分客运班线已陆续恢复正常营运。预计明日（1月5日）安康至西安班线车将恢复运行。相关客运企业同时提醒，道路湿滑安全风险较大，群众可选择铁路方式出行。
编辑： 谢卓
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