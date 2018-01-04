降雪致西安公交线路调整 3条停运2条临时缩线

西部网讯（记者 鄢山宇）1月4日，记者从西安市公交总公司了解到，受降雪天气影响，西安市郊区部分路段坡度较陡，为保障车辆安全，对240、241、环山1号线等线路实行临时绕行、缩线等措施，根据天气道路安全状况，逐步恢复公交线路正常运行。

具体为：240路、241路因为狄寨原坡道积雪厚，不具备安全通行条件，临时缩至公交八公司掉头。环山一号线（大雁塔至楼观台）、环山2号线（大雁塔至汤峪）、高新草堂专线（枫叶新都市至草堂科技产业基地）因冰雪道路不具备通行条件，暂时停止运营。

据了解，西安公交系统为保障乘客出行，1月3日夜间起，万名干部职工冒雪清理路面，先后在狄寨原、太白立交、长安立交、浐河桥、三爻立交、建章桥、飞天路、芙蓉东路等积雪较厚的坡道、立交、隧道等地抛洒融雪剂59余吨。600多名干部到小寨、钟楼、南门、火车站等100多个客流集中的站点现场疏导，确保行车安全。

编辑： 钟莹