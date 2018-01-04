降雪致西安公交线路调整 3条停运2条临时缩线

西部网讯（记者 鄢山宇）1月4日，记者从西安市公交总公司了解到，受降雪天气影响，西安市郊区部分路段坡度较陡，为保障车辆安全，对240、241、环山1号线等线路实行临时绕行、缩线等措施，根据天气道路安全状况，逐步恢复公交线路正常运行。
具体为：240路、241路因为狄寨原坡道积雪厚，不具备安全通行条件，临时缩至公交八公司掉头。环山一号线（大雁塔至楼观台）、环山2号线（大雁塔至汤峪）、高新草堂专线（枫叶新都市至草堂科技产业基地）因冰雪道路不具备通行条件，暂时停止运营。
据了解，西安公交系统为保障乘客出行，1月3日夜间起，万名干部职工冒雪清理路面，先后在狄寨原、太白立交、长安立交、浐河桥、三爻立交、建章桥、飞天路、芙蓉东路等积雪较厚的坡道、立交、隧道等地抛洒融雪剂59余吨。600多名干部到小寨、钟楼、南门、火车站等100多个客流集中的站点现场疏导，确保行车安全。
编辑： 钟莹
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04
娱乐2018年1月2日讯，广州，近日，林志玲现身机场。01-04
娱乐剧中关于司马懿的爱情故事以及与曹氏父子、诸葛亮等人关系的展现，戏说痕迹较重，也引来一些“正史党”的不满。01-04
娱乐实力派演员任重凭借在热播剧《那年花开月正圆》中成功塑造古板呆萌的“赵白石”一角，喜获“年度表现力剧星”荣誉称号。01-03
娱乐赵丽颖工作室就网上关于她出演的《楚乔传》“采用30多个替身”的传言发表声明。01-03
娱乐Jay-Z新歌《 4:44》MV拍摄花絮曝光，碧昂斯华丽造型出演老公MV,经费在燃烧.01-03
娱乐不论是亮眼的皮夹克造型还是文雅的黑色大衣围巾，姚晨都能驾轻就熟，不禁让人万分期待她在电影中的角色表现。01-03
娱乐整场变装秀像是一出舞台剧，江疏影恰如其分的神情转换和舞蹈语言也收获了观众的一致好评。01-03
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02