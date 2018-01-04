扶贫干部编健康扶贫手册 成了群众"健康百宝箱"

于曰祥向横山区韩岔镇韩岔村贫困户刘峰讲解《健康扶贫知识手册》。

西部网榆林讯（记者 马广浩 李明 通讯员 雷雨虹）近期，横山区韩岔镇韩岔村的贫困户都收到了一份特殊的礼物，那就是被当地群众称作“健康百宝箱”的《健康扶贫知识手册》。

据了解，这是由陕西省卫计委驻韩岔村扶贫工作队成员主编的健康扶贫科普书，当地群众遇到小病小痛或者看病难题时，就会拿出此书找寻答案。

韩岔镇党委书记李世忠告诉记者，这本《健康扶贫知识手册》是省卫计委驻韩岔村扶贫工作队成员于曰祥，在韩岔村扶贫工作期间，主编的一本健康扶贫科普书。

于曰祥是陕西省卫计委的一名医学专家。2017年1月，他随扶贫工作队来到了横山区韩岔村。

在走访过程中，于曰祥了解到农村贫困人口普及健康扶贫政策和健康防病科学知识掌握不充分的情况后，和工作队开展了健康知识和健康扶贫政策宣讲，萌发了编写《健康扶贫知识手册》的想法。

于曰祥编写健康扶贫书的想法，得到了省卫计委扶贫办及卫计委相关领导的大力支持。于是他和队友、区镇相关专业人士共同收集资料，几易其稿，终于在2017年12月编辑出版了《健康扶贫知识手册》。

《健康扶贫知识手册》从“防治疾病保健康、积极参合好看病、大病有保险、慢病会管理、提高公民健康素养”五个方面进行了简明扼要的描述，汇聚形成了健康扶贫知识一百多条，浅显易懂、注重实效。

陕西省卫计委驻横山扶贫工作队已向群众免费赠送2000册，还计划将该手册赠送范围将扩大至横山区9个乡镇。

编辑： 谢卓