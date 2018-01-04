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西安雪后首个早高峰地铁成出行首选 客流增幅56%

时间：2018-01-04 17:23:49  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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西安雪后首个早高峰地铁成出行首选 客流增幅56%

西安地铁计划于4日23：45分、5日0:15分在地铁二号线临时加开列车2列，接驳晚点高铁，请广大乘客留意车站广播通知。西安地铁二号线正常末班车发车时间为23：15分。

截至10：30分西安地铁早高峰客流达53.21万人次，3日为33.90万人次，同比增涨56%。（摄影 网友张杰）

西部网讯（记者 鄢山宇）由于受降雪影响，1月4日早高峰，多数西安市民选择地铁出行。记者从西安地铁运营分公司了解到，截至10：30分地铁早高峰客流达53.21万人次，较3日33.90万人次同比增涨56%，截至目前，今日西安地铁共临时加开列车11列。

今天下午晚高峰西安地铁计划临时加开列车7列，受全国大范围降雪影响，部分开往西安北客站的高铁出现不同程度的晚点，西安地铁计划于4日23：45分、5日0:15分在地铁二号线临时加开列车2列，接驳晚点高铁，请广大乘客留意车站广播通知。西安地铁二号线正常末班车发车时间为23：15分。

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编辑： 钟莹

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