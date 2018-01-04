宝鸡迎2018年首场降雪 交警全员上路确保交通安全

宝鸡交警全员上路确保交通安全。宝鸡交警供图

西部网宝鸡讯 （记者 鲁鹏飞） 1月2日夜间至3日，宝鸡境内开始普遍降雪，居民出行受到一定影响。宝鸡交警针对此次降雪，迅速启动恶劣天气条件下交通管理工作应急预案，全警出动，坚守在路面执勤一线，确保群众出行安全。

1月4日早上，宝鸡气象部门发布道路结冰红色预警，宝鸡市多路段出现路面积雪或结冰现象，给出行现造成影响。宝鸡12、16、70路公交车临时停运，各汽车站班线车辆停运，多条高速公路受影响临时封闭。

记者从宝鸡市公安局交通警察支队了解到，针对道路结冰情况，今天一早，宝鸡各县区交警大队六点半到岗。在各重点路段指挥疏导交通。重点对212省道秦岭段，凤麟路十八岭段，虢镇北坡等易结冰、易积雪等山区路段加强与路政部门联勤联动，保证路过车辆畅通。

212省道，从昨天早晨起禁止四轴以上半挂车辆通行，早上山顶有雾能见度不足五十米，车辆缓慢通行。路过此路段的加柴油的车辆由民警检查提醒要求必须加负十号以上柴油，同时监督加挂防滑链。与此同时民警加大巡逻密度，帮助受困群众和抛锚车辆。为被困驾驶员送面包，水，火腿肠等食品。对积压车辆由渭滨大队警车开道，编组引导走上山。

高速公路方面， G30连霍高速西宝段于昨天18:42分宝鸡至杨凌段采取交通管制措施进行全面封闭。连霍高速宝鸡至陕甘交界段于昨天19:00封闭。银昆高速宝平段与昨天17:30分封闭。截止今天中午，受影响的高速路已陆续解除封闭恢复通行，但七座以上客车以及危化品运输车禁止通行。

宝鸡交警提醒广大驾驶员:降雪导致路面积水结冰，请及时关注路况信息，尽量减少驾车出行。如需出行，注意控制车速，保持安全车距，谨慎驾驶，确保行车安全。

编辑： 谢卓