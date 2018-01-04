宝鸡迎2018年首场降雪 交警全员上路确保交通安全

宝鸡交警全员上路确保交通安全。宝鸡交警供图
西部网宝鸡讯 （记者 鲁鹏飞） 1月2日夜间至3日，宝鸡境内开始普遍降雪，居民出行受到一定影响。宝鸡交警针对此次降雪，迅速启动恶劣天气条件下交通管理工作应急预案，全警出动，坚守在路面执勤一线，确保群众出行安全。
1月4日早上，宝鸡气象部门发布道路结冰红色预警，宝鸡市多路段出现路面积雪或结冰现象，给出行现造成影响。宝鸡12、16、70路公交车临时停运，各汽车站班线车辆停运，多条高速公路受影响临时封闭。
记者从宝鸡市公安局交通警察支队了解到，针对道路结冰情况，今天一早，宝鸡各县区交警大队六点半到岗。在各重点路段指挥疏导交通。重点对212省道秦岭段，凤麟路十八岭段，虢镇北坡等易结冰、易积雪等山区路段加强与路政部门联勤联动，保证路过车辆畅通。
212省道，从昨天早晨起禁止四轴以上半挂车辆通行，早上山顶有雾能见度不足五十米，车辆缓慢通行。路过此路段的加柴油的车辆由民警检查提醒要求必须加负十号以上柴油，同时监督加挂防滑链。与此同时民警加大巡逻密度，帮助受困群众和抛锚车辆。为被困驾驶员送面包，水，火腿肠等食品。对积压车辆由渭滨大队警车开道，编组引导走上山。
高速公路方面， G30连霍高速西宝段于昨天18:42分宝鸡至杨凌段采取交通管制措施进行全面封闭。连霍高速宝鸡至陕甘交界段于昨天19:00封闭。银昆高速宝平段与昨天17:30分封闭。截止今天中午，受影响的高速路已陆续解除封闭恢复通行，但七座以上客车以及危化品运输车禁止通行。
宝鸡交警提醒广大驾驶员:降雪导致路面积水结冰，请及时关注路况信息，尽量减少驾车出行。如需出行，注意控制车速，保持安全车距，谨慎驾驶，确保行车安全。
编辑： 谢卓
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04
娱乐2018年1月2日讯，广州，近日，林志玲现身机场。01-04
娱乐剧中关于司马懿的爱情故事以及与曹氏父子、诸葛亮等人关系的展现，戏说痕迹较重，也引来一些“正史党”的不满。01-04
娱乐实力派演员任重凭借在热播剧《那年花开月正圆》中成功塑造古板呆萌的“赵白石”一角，喜获“年度表现力剧星”荣誉称号。01-03
娱乐赵丽颖工作室就网上关于她出演的《楚乔传》“采用30多个替身”的传言发表声明。01-03
娱乐Jay-Z新歌《 4:44》MV拍摄花絮曝光，碧昂斯华丽造型出演老公MV,经费在燃烧.01-03
娱乐不论是亮眼的皮夹克造型还是文雅的黑色大衣围巾，姚晨都能驾轻就熟，不禁让人万分期待她在电影中的角色表现。01-03
娱乐整场变装秀像是一出舞台剧，江疏影恰如其分的神情转换和舞蹈语言也收获了观众的一致好评。01-03
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02