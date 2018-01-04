凤翔县严查扶贫领域腐败和作风问题 问责处理83人

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 从去年11月下旬至年底，凤翔县纪委在全县开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理活动。严查扶贫领域腐败和作风问题，确保扶贫领域腐败和作风问题专项治理活动取得实效。
凤翔县纪委紧盯违纪线索，从相关部门抽调人员组成6个检查组，深入全县12个镇、50个重点村，紧盯“三类问题”，突出贫困村、2017年拟退出贫困村和贫困户的检查，确保实现镇、村、组全覆盖、无盲区，对查处的问题及时跟进问责。
对检查发现的问题线索，一方面，采取县纪委提级查办的方式，对发现的违纪问题线索直查快办，重点对侵占、违规骗取扶贫领域专项资金的案件严肃查处，除了对违纪人员给予相应的处分外，收缴违纪资金。另一方面，对发现的违纪线索，及时交办相关镇和部门纪委（纪检组），督促查办，通过采取一系列措施，集中严查快办了一批作风不实、履职不力、弄虚作假、违规违纪、影响恶劣的典型问题。
截至目前，凤翔县共立案 74 件，给予党政纪处分74人，责成立案6人，组织处理 3人，持续释放了脱贫攻坚失责必问、问责必严的强烈信号。
编辑： 谢卓
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