西安雪后首日交通事故上升47.1% 西汉高速继续管制

西安各高速公路今日处置事故70余起，今晚西汉高速继续管制。

西安各高速公路今日处置事故70余起，今晚西汉高速继续管制。

西部网讯（记者 刘望）1月3日至4日凌晨，西安地区大雪致多条高速公路通行困难，西安绕城高速、京昆高速西汉段、西禹段，沪陕高速西商段，福银高速蓝商段，连霍高速西临段，包茂高速西柞段路面出现积雪结冰，导致车辆难以通行。

西安交警高速大队按照恶劣天气交通应急管理工作预案，启动一级响应，全警上路保障交通安全。在积雪结冰路段进行安全提示并加强警车巡逻密度，积极联合交通部门进行除雪除冰作业，在不具备安全通行条件的路段采取交通管制等措施，分流社会车辆驶离积雪路段，确保辖区道路安全畅通。

期间，西安高速交警共计出动警车121辆次，警力350余人次，处置辖区各类交通事故70余起，接受群众求助450余次，连续作战20余小时，安全分流车辆30000余辆。

截至今天下午16时，西安辖区各条高速公路除危化品运输车和大型客车外，陆续恢复通行。另外，西汉高速西安前往汉中方向涝峪口将于18:00时进行主线管制，解除时间等待另行通知。

另据了解，1月3日16时至1月4日16时，西安交警指挥中心122接处警平台共受理群众呼叫5239起，较上一统计时段3767起上升39%,较上周四3221起上升62.7%。其中事故报警1161起较上一日789起上升47.1%，较上周四697起上升66.6%。

编辑： 刘望