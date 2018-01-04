西安雪后首日交通事故上升47.1% 西汉高速继续管制

西安各高速公路今日处置事故70余起，今晚西汉高速继续管制。
西安各高速公路今日处置事故70余起，今晚西汉高速继续管制。
西部网讯（记者 刘望）1月3日至4日凌晨，西安地区大雪致多条高速公路通行困难，西安绕城高速、京昆高速西汉段、西禹段，沪陕高速西商段，福银高速蓝商段，连霍高速西临段，包茂高速西柞段路面出现积雪结冰，导致车辆难以通行。
西安交警高速大队按照恶劣天气交通应急管理工作预案，启动一级响应，全警上路保障交通安全。在积雪结冰路段进行安全提示并加强警车巡逻密度，积极联合交通部门进行除雪除冰作业，在不具备安全通行条件的路段采取交通管制等措施，分流社会车辆驶离积雪路段，确保辖区道路安全畅通。
期间，西安高速交警共计出动警车121辆次，警力350余人次，处置辖区各类交通事故70余起，接受群众求助450余次，连续作战20余小时，安全分流车辆30000余辆。
截至今天下午16时，西安辖区各条高速公路除危化品运输车和大型客车外，陆续恢复通行。另外，西汉高速西安前往汉中方向涝峪口将于18:00时进行主线管制，解除时间等待另行通知。
另据了解，1月3日16时至1月4日16时，西安交警指挥中心122接处警平台共受理群众呼叫5239起，较上一统计时段3767起上升39%,较上周四3221起上升62.7%。其中事故报警1161起较上一日789起上升47.1%，较上周四697起上升66.6%。
编辑： 刘望
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04
娱乐2018年1月2日讯，广州，近日，林志玲现身机场。01-04
娱乐剧中关于司马懿的爱情故事以及与曹氏父子、诸葛亮等人关系的展现，戏说痕迹较重，也引来一些“正史党”的不满。01-04
娱乐实力派演员任重凭借在热播剧《那年花开月正圆》中成功塑造古板呆萌的“赵白石”一角，喜获“年度表现力剧星”荣誉称号。01-03
娱乐赵丽颖工作室就网上关于她出演的《楚乔传》“采用30多个替身”的传言发表声明。01-03
娱乐Jay-Z新歌《 4:44》MV拍摄花絮曝光，碧昂斯华丽造型出演老公MV,经费在燃烧.01-03
娱乐不论是亮眼的皮夹克造型还是文雅的黑色大衣围巾，姚晨都能驾轻就熟，不禁让人万分期待她在电影中的角色表现。01-03
娱乐整场变装秀像是一出舞台剧，江疏影恰如其分的神情转换和舞蹈语言也收获了观众的一致好评。01-03
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02