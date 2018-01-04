安康移民博物馆开馆（试运营）的横幅很醒目。

安康移民博物馆大门紧锁市民参观遭遇“闭门羹”。

西部网安康讯（记者 毛明博）“开馆不到一周咋就不让人参观了？”今天（1月4日），有人反映安康移民搬迁博物馆开馆不到一周就“闭馆”了，市民参观该博物馆时吃了“闭门羹”，不知道是什么原因导致闭馆？

市民称，位于安康城区东坝防洪工程东堤头的安康移民搬迁博物馆是2017年12月29日开馆并向市民免费开放的。

有市民称，开馆当天确有市民参观过该馆，但第二天就宣布闭馆了。“换句话来说，自开馆之日迄今市民只有1天的参观时间。”

今天，记者以市民身份咨询安康移民搬迁博物馆工作人员闭馆原因时，有工作人员称，因内部系统需要重新完善才闭馆的。该馆负责人路健称，因该馆目前属试运营期间，包括电路系统等在内等相关系统需重新完善和维护，所以暂时闭馆了。

“我们在闭馆期间还通过导览台张贴了闭馆提示等字样。”路健称，这主要考虑到曾接到市民咨询后而实施的便民措施。但在记者走访时，却未发现相关提示及导览台等标示。对此，路健称，“此前的导览台因质量原因被发回原建设单位处理，所以计划在本周重新制作新导览台并张贴相关提示。”

路健称，安康移民搬迁博物馆最迟在元月内将在重新向社会开放。

据了解，安康移民搬迁博物馆隶属于安康市国土资源局，它位于安康城区东堤头上部，总面积为4223.16平方米，收集各类视频图片素材逾300G，实物展品50余件，主展厅分为“寻根溯源”“百年大计”“移民展望”三个单元，分别呈现安康悠久的移民历史、近年来移民搬迁工成果及后期移民搬迁工作整体规划。