西安市政出动融雪车辆1350辆次 保障市民出行

西安市政部门出动融雪车辆1350辆次，保市民出行。

西安市政部门出动融雪车辆1350辆次，保市民出行。

西部网讯（记者 陈嘉伟）1月3日起的降雪让整个西安银装素裹，但是积雪却会对人行天桥、地下通道出入口等市政设施的使用产生影响，为保市民出行，1月3日下午15时许，西安市政设施监控指挥中心实时发布除雪融雪任务指令，各责任单位对所辖区域内立交桥、地下通道、人行天桥及重要路段加强巡视，及时处理雪情。

由于此次降雪持续时间长、降雪量大，市政各除雪责任单位分别于3日下午17时、晚上22时、4日凌晨4时三次集中进行消除积冰积雪工作，对立交桥上下坡道、人行天桥踏步、桥面以及主要路段进行了抛撒融雪剂作业，防止路面结冰。特别是4日凌晨，由于冷空气和降雪变大，西安市全市路面桥面积雪严重，市政部门提前两个小时于凌晨4时启动除冰雪工作，千余名市政职工赶赴各自责任区域，对人行天桥、地下通道出入口积雪进行清除，快速清理出人行便道供行人通行，同时出动铲雪车、平地机等大型机械设备，对立交桥上下坡道积雪进行清除，为了预防结冰再次向桥面抛洒融雪剂。

据统计，截止4日下午14时，市政部门共出动融雪车辆1350辆次，出动平地机14台次，消雪铲车25台次，出动融雪巡视、值班人员1960人次，抛洒环保融雪剂200余吨，各责任区域融雪人员及时到位，基本保障了市政设施的正常运行。

编辑： 高政超