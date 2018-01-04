你足够优秀吗？陕西面向社会公开评选"三八红旗手"

西部网讯（记者 鄢山宇）你足够优秀吗？近日，陕西省妇联启动2018年陕西省三八红旗手(集体)评选表彰活动，凡陕西籍或在陕工作，符合申报条件的18周岁以上的女性和以女性为主体的集体均可申报。

此次评选，要求申报人必须为18周岁以上的中华人民共和国女性公民，申报条件包括：热爱党、热爱祖国、热爱社会主义，坚决拥护党的路线方针政策，模范遵守国家法律法规，具有正确的世界观、人生观和价值观，品德高尚、甘于奉献，自愿参与社会公益；爱岗敬业、勇挑重担、奋发有为、锐意创新，在本职工作中创造出一流业绩，作出突出贡献；须获得过市级三八红旗手或其他市厅级单位授予的荣誉称号和专业奖项等。

值得注意的是，已获得陕西省三八红旗手荣誉称号的不再参与此次评选。社会各界要重点推荐生产一线的女职工和女农民、在县级以下单位工作的各界女性以及在科、教、文、卫、军等领域基层单位工作或承担一线任务的女性等。

申报人可在陕西妇女网通知公告栏下载、填写《关于开展2018年陕西省三八红旗手（集体）评选表彰活动的通知》，并准备陕西省三八红旗手候选人事迹材料以及正面单人照片及工作生活照片两张。所有候选人资料报送电子版，并邮寄盖章登记表至陕西省妇联宣传部。推荐申报截止日期：2018年1月15日。

省妇联对社会申报的候选人进行资格审查，通过初审符合条件的将进行展示，接受大众评议，同时开展候选人考察工作，将事迹突出、表现优秀的建议人选报陕西省妇联主席办公会审定，经审定的陕西省三八红旗手（集体）将向社会公示，广泛听取社会各界意见。

陕西省妇联于2018年“三八”国际妇女节前夕举行对陕西省三八红旗手(集体)表彰活动。

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编辑： 钟莹