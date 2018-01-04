铜川启动重大灾害Ⅲ级（暴雪）应急响应 长途客车停运

铜川启动重大灾害Ⅲ级（暴雪）应急响应，高速入口交通管制长途客车停运。

铜川启动重大灾害Ⅲ级（暴雪）应急响应，高速入口交通管制长途客车停运。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）从1月2日开始，连续的降雪让大地披上了一层银妆，由于降雪持续，导致铜川多条高速入口被交通管制，并启动重大灾害Ⅲ级（暴雪）应急响应，长途客车已全部停运。

铜川此次出现的大范围雨雪天气，过程降水量将达到15—20毫米，最低气温-12℃。对交通运输、设施农业及群众生产生活等可能产生不利影响。由于持续的降雪，铜川交管部门对延西高速、铜旬高速、包茂高速各收费站入口处实施临时交通管制。

铜川市高速交警大队民警李猛：“已经联合路政部门对路面积雪进行除雪和抛洒融雪剂作业，对已经滞留在高速公路上的司乘人员，提供及时的帮助，我们也及时通过官方微博向社会及时公布，提醒驾驶员朋友提前择路绕行。”

同时，铜川市政府发出冰雪低温灾害天气的防范的紧急通知，并启动了重大灾害Ⅲ级（暴雪）应急响应，市气象台发布道路结冰黄色预警信号。受雨雪天气影响，铜川市汽车站长途客运车辆全部停运。为了方便大家出行，铜川市公交公司启动恶劣天气应急预案，公司各运营分公司、客车维修中心及其他职能单位按区域划分，共组织职工对重点区域、各个公交站点进行除冰扫雪，保障各公交线路的正常运营和首班车正点发出。

铜川市公交公司经营服务部经理刘少锋：“从整体情况看雪对公交的影响比较大，但是各条线路基本运行平稳，正常。也保障了市民，南北市区上下班市民的乘车需求。”

记者也从气象部门了解到，此次降雪从2日截止今天，铜川出现暴雪天气过程。最大降水量出现在宜君19.1mm，雪深17cm。据气象部门预测，今晚此次降雪开始减弱。

编辑： 高政超