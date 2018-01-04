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西安300名特警街头除雪3小时 辛劳为民获称赞

时间：2018-01-04 14:48:16  来源：西部网-陕西新闻网  作者：赵昊

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西安300名特警街头除雪3小时 辛劳为民获称赞

4日上午，西安市公安局特警支队第一时间组织300名警力上街开展积雪大清扫活动

在西安市永宁门附近，特警战士开展除雪作业。

西部网讯（记者 赵昊）3日晚，一场大雪让西安全市所有路面都堆起了厚厚的积雪。为了保障行人、车辆交通安全，4日上午，西安市公安局特警支队第一时间组织300名警力上街开展积雪大清扫活动。特警队员们携带铁锹、扫把等工具，分赴南门盘道、永宁门地铁站、科技路十字、含光路、二环周边等西安城区主要路段对路面积雪进行清除。

在大家的共同努力下，经过近三个小时的连续奋战，大多数路段已经可供通行。特警队员甘于奉献、勤劳为民的扫雪场景获得不少市民点赞，还有人拿出手机，拍摄照片和视频，记录下这感人场面。

编辑： 刘望

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