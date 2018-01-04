陕西交警全警上路，多手段联勤应对雨雪天气。

陕西交警全警上路，多手段联勤应对雨雪天气。

西部网讯（记者 赵昊）2日至4日，陕西省迎来今年入冬以来范围、强度最大，持续时间最长的一次雨雪天气过程。陕西交警部门全警上路应对恶劣天气，保障群众安全出行。

为做好雨雪天气道路交通应急管理工作，防止发生重特大道路交通事故，省公安厅交警总队加强与气象部门的沟通配合，及时召开联席会议进行研判分析，并于雨雪天气到来前即向全省各级交通部门下发通知，做好工作应对安排部署。此外，省厅交警总队还积极协调交通运输和公路经营管理等单位，提前在桥梁、弯道、坡道以及易结冰、易积雪等重要路段储备铲雪、除冰、防滑物资和机械，并增设警示提示标志、电子显示屏、爆闪警示灯等设施，做好应急准备。

1月2日晚，部分地区开始出现雨雪天气后，全省公安交警全警上路，加强路面指挥疏导，通过警车巡逻喊话、警灯警报警示、电子屏提示等措施，提醒驾驶人安全驾驶。同时，配合交通运输部门和公路经营管理单位在易积雪路段抛洒融雪剂和防滑沙，增强道路摩擦，确保车辆行车安全。

此外，省公安厅交警总队还通过微信群及时推送预警提示。各地公安交警部门也纷纷借助广播、电视、手机短信、微信微博等形式，向社会发布雨雪天气安全提示，告知道路通行情况和交警部门采取的措施，引导驾驶人合理选择出行线路和时间，确保道路通行安全。

编辑： 刘望