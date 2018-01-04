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榆林发布道路结冰黄色预警 客运班车已全部停运

时间：2018-01-04 12:13:22  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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榆林发布道路结冰黄色预警 客运班车已全部停运

今天（1月4日）上午，榆林市气象台发布了道路结冰黄色预警信号，预计未来12小时内榆林大部分县市区将出现对交通有影响的道路结冰。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（1月4日）上午，榆林市气象台发布了道路结冰黄色预警信号，预计未来12小时内榆林大部分县市区将出现对交通有影响的道路结冰。

记者从榆林汽车站了解到，受降雪天气影响，所有班线今天停运，恢复营运时间待定。如需乘汽车出行，请提前拨打榆林汽车站热线电话0912-8113399、0912-8114920查询次日发车信息。

编辑： 张娟

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