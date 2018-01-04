作为西安城市中轴线的长安南路结冰没有及时清除，车辆、行人通行不便。

西部网讯（记者 周到）“8点半上班，7点半出门，结果10点还被堵在地铁里出不来！” 1月4日，西安迎来2018年的第一场雪，不少市民却表示，根本无心赏雪，因为一大早都奔波在了“上班囧途”。

大雪天气城市交通不给力

市民陈先生家住电子城，在青龙寺附近上班，谈起今天早上的上班经历，他简直郁闷坏了。“看了天气预报专门没开车，没想到7点半出门，10点还被堵在地铁里出不来！”陈先生说，不开车首选是叫滴滴，等了半天没车。于是，他决定出门打出租，半个小时过去了，还是没能打上车。

“没办法只能坐公交，在雪地里走了二十多分钟到了44路起点站，但车站根本没公交车，等车的人围了好几堆。”陈先生说， 又等了将近半个小时，他跟几个人拼了辆出租车到了地铁站。

然而，陈先生的囧途并没有结束，地铁内的状况让他大吃一惊。“每个地铁站人都很多，特别是小寨换乘3号线，简直变成了一个大集市，人根走不动路！”

今天早上，遭遇“上班囧途”的西安市民纷纷吐槽。网友“洛城Silvio”说， 雪下得太豪放了，地铁挤不进去，公交也挤不上去，出租车挡不到。听说后面几天也是大雪暴雪，上班倍感压力。

网友“柯姑娘”则在朋友圈抱怨，在曲江金乎沱站排队等603路公交车，排队的队伍看不到头。

网友“大喵咪and小花猫”说，大雪过后的长安，最终我们还是回到了交通靠走的时代。

网友“樂小鱼鱼”说，因为大雪，花了2小时10分在上班路上，使用了步行、出租、地铁、公交四种交通方式，逛了西安市南门、小寨、陕博、大雁塔四个著名景点，还挺值得纪念。