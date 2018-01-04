西安地铁3850人“扫雪除冰” 临时加开9列备用车

4日早高峰时的西安地铁小寨站。摄影：网友“张杰”。

西安地铁运营分公司启动24小时应急值班制度，3850人“扫雪除冰”。

西部网讯（记者 鄢山宇）2018年的首场降雪如约而至，初雪送走了雾霾，却给市民的出行带来了诸多不便。根据省、市气象部门预警信息，西安地铁运营分公司立即启动《扫雪除冰应急预案》，启动24小时应急值班制度。为应对早高峰，临时加开备用列车9列。

24小时应急值班制度 3850人“扫雪除冰”

为确保强降雪天气地铁列车安全上线运行，西安地铁应急工作领导指挥组启动24小时应急值班制度，确保各系统信息报送、指挥调度、抢险救援等工作正常开展，设备设施安全运行。3日下午起，西安地铁各专业的党员先锋队、青年突击队、应急抢修队等组成的140余支小分队共3850人坚守在“扫雪除冰”的最前线，及时清扫各地铁站出入口和高架站站台、站厅、通道等范围内的积雪，喷洒融雪剂、铺设防滑垫等，方便市民出行。

4日凌晨3时起，各小分队人员奔赴正线及各场段“战风雪、抗严寒”，三号线高架站工作人员在-9摄氏度的低温下，彻夜驻守，重点对道岔、轨道、接触网进行巡视检查，确保低温天气下，设施设备运行良好。

西安地铁列车提前30分钟出库 临时加开备用列车9列

4日早晨，西安地铁列车提前30分钟出库。据统计，4日早高峰时段，为确保市民出行便捷，地铁一号线上线列车26列，二号线上线列车39列，三号线上线列车36列，并临时加开备用列车9列，及时疏导客流。

受全国大范围降雪影响，高铁限速运行，3日晚，部分开往西安北客站的高铁出现不同程度的晚点，西安地铁立即启动应急联动机制，在确保地铁夜间设备检修安全及第二天正常运营的前提下，3日23：45分、4日0:15分在地铁二号线临时加开列车2列，接驳晚点高铁列车6列，保障高铁晚点旅客的接驳运。3日地铁客流达181.24万人次。

截止目前，西安地铁线网各列车运营平稳有序。

编辑： 钟莹