西安下雪变长安 西安多个地铁站变“人从众”

西安地铁小寨站换乘口实行临时限流。 摄影：网友“张杰”

西部网讯（记者 鄢山宇）1月3日，古城西安迎来2018年首场降雪，美丽的白雪装饰了我们的城市，但是，城市公共交通却由于积雪受到影响。1月4日早高峰，西安大部分城市道路出现路面积雪或结冰现象，车辆通行缓慢，西安多个地铁站客流量激增。

网友：下雪美是美 可是交通快瘫痪了

由于受降雪影响，更多的市民选择乘坐地铁出行，从许多网友给西部网发来的照片看，小寨站、北大街站、后卫寨站、市图书馆站人流量很大，早高峰时期小寨换乘站在站内换乘口实行了临时限流。

网友“安石摄影工作室”说“上班西安地铁二号线倒三号线，下车坐不上公交然后步行10站路，坐电梯的时候电梯下滑3层，虽然下雪天很美，但是这真的不是我想要的样子 。”网友“咻发发”每天上班都需要在小寨站换乘，但从没碰到过这么多人，今天是走都走不动。

网友“洛城Silvio”早上七点半出门，八点半才挡上出租车，可最终还是光荣地迟到了。“雪下得太豪放了，地铁挤不进去，公交也挤不上去，出租车挡不到。听说后面几天也是大雪暴雪，上班倍感压力。”“leilei3344”则认为，不仅仅是小寨站人多，她觉得每个站都是一样，她坐车的长乐公园站在平时已经算人少的了，可今天一样人人人。

网友“柯姑娘”今天早上在曲江金乎沱站排队等候603路公交车，她的前面已经排了三十多个人。网友“盛开与清风” 说：“下雪美是美，可是交通快瘫痪了。”

西安地铁线网客流量增加 临时加开6列备用车

记者从西安市地铁运营分公司了解到，今天早上西安地铁线网客流量较往日同期有所增加，后卫寨、北大街、小寨等站客流较大，西安地铁运营分公司立即启动《扫雪除冰应急预案》，临时加开6列备用车缓解大客流压力。4日早高峰，地铁一号线上线列车26列，二号线上线列车39列，三号线上线列车36列。

西安地铁提醒乘客，雨雪天气地面湿滑，请小心慢行；乘坐电扶梯及上下楼梯时要扶好站稳，避免摔倒；有序排队，车门即将关闭时切勿抢上抢下，以免发生危险。

西安公交启动冰雪营运预案 早班车提前十分钟进站

记者从西安市公交总公司了解到，3日下午西安公交总公司启动了《冰雪天气线路运行预案》，为确保1月4日早班车准时发出，公交各单位各级安全管理人员连夜加班，对车辆进行安全检查。各营运公司驾驶员实行“三提前”制度，提前十分钟考勤；提前十分钟三检；提前十分钟进站全力做好特殊天气营运工作。

据了解，西安市公交总公司各单位制作了可移动的警示牌，告诫驾驶员减速慢行，注意安全。在狄寨坡道、太白路立交、五厂坡道、三爻村坡道、星火路立交、长安路立交、堡子村立交、三桥立交、建章桥涵洞等大型立交、隧道、坡道等易积雪路段随时观察，准备了大量融雪剂和铁锹等物品，保障安全通行。

编辑： 魏梅