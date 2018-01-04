铜川多条高速入口交通管制，县级客运班线停运。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）从1月2日开始，连续的降雪让大地披上了一层银妆，由于持续的降雪，导致铜川多条高速入口被交通管制，其中，县级客运班线停运。

在延西高速铜川段的入口处，由于持续的降雪，铜川延西高速，包茂高速各收费站入口处实施临时交通管制，请准备前往的驾驶员朋友注意。

同时，铜川市政府发出冰雪低温灾害天气的防范的紧急通知,市气象局启动了重大灾害Ⅲ级（暴雪）应急响应，市气象台也与昨天20时00分发布道路结冰黄色预警信号。由于道路结冰，宜君县昨天全部通村客运停运，1月4日起宜君发往西安车辆停运。

为了方便大家出行，铜川市公交公司提前准备，全员上路清雪撒盐，保证道路通畅，目前各条公交线路运行正常。

记者也从气象部门了解到，此次降雪从2日截止今天，铜川出现暴雪天气过程。最大降水量出现在宜君19.1mm，雪深17cm。王益降水量13.2mm，雪深11cm。耀州降水量18.7mm，雪深15cm。目前降雪还在持续，据气象部门预测，从今晚此次降雪开始减弱。

编辑： 魏梅