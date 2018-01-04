2018陕西广播电视台新春中外经典音乐会昨夜奏响。
《我的祖国》使观众深情落泪。
西部网讯（记者 刘望）1月3、4日晚，2018陕西广播电视台新春中外经典交响音乐会在西安音乐厅奏响。德国指挥大师托马斯·桑德林、小提琴“女神”莎拉·张携手捷克布尔诺爱乐乐团共同奏响迎接新春的华美乐章。
经典交响曲目激荡人心 《我的祖国》令观众泪目
在音乐会上半场，布尔诺爱乐乐团带来了“捷克三杰”之一斯美塔那的交响诗《伏尔塔瓦河》，乐团以抒情诗般的美妙乐音，将捷克母亲河的波澜壮阔及作者的爱国情怀演绎的激荡人心。《北京喜讯传边寨》乐声辉煌灿烂，炽热奔放的节奏流淌着欢乐，把万众欢腾的热烈情绪发挥到了顶点，生动的表现着我国西南地区山寨人民载歌载舞，热烈庆祝的情景。
乐团携手小提琴演奏家莎拉·张共同奏响了门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》，作为世界四大协奏曲之一，莎拉·张将这首经典小提琴协奏曲高雅柔美，温婉多情还流露着一点点的感伤的女性气质演绎的淋漓尽致，一曲结束，现场观众热烈喝彩，掌声经久不息。
而《我的祖国》作为电影《上甘岭》的主题曲，是家喻户晓、耳熟能详的经典作品。此次布尔诺爱乐演绎的交响版《我的祖国》，是同名歌曲的改编曲，在保留原曲抒情的基础上，大量的器乐化的交响处理，使《我的祖国》更加抒情委婉、气势宏大、使观众深情落泪。
演出最后他们就以德沃夏克最具代表性的《斯拉夫舞曲》选段压轴，曲目淳朴、热情、自由、奔放的民族风格，洋溢着青春气息，强烈的散发出让听众和这欢乐气氛共舞的能量，现场气氛也达到了最高潮。最后在喜庆、热烈的乐曲声中，音乐会圆满落幕。
编辑： 张娟
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