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高清组图：大雪中的壶口瀑布 粉妆玉砌美不胜收

时间：2018-01-04 10:09:35  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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高清组图：大雪中的壶口瀑布 粉妆玉砌美不胜收

受持续降雪天气影响，位于秦晋峡谷的黄河壶口瀑布景区雕栏玉砌，琼楼玉宇，晶莹剔透的冰凌挂靠在黄河两岸，美不胜收。

 
大雪中的壶口瀑布，雕栏玉砌、琼楼玉宇，美不胜收。

西部网讯（通讯员 刘刚）受持续降雪天气影响，位于秦晋峡谷的黄河壶口瀑布景区雕栏玉砌，琼楼玉宇，晶莹剔透的冰凌挂靠在黄河两岸，美不胜收。

编辑： 魏梅

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