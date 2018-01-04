新闻频道 > 本网原创

西安境内多条高速因降雪管制 多条客运班线停发

时间：2018-01-04 09:32:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安境内多条高速因降雪管制 多条客运班线停发

受降雪影响，今天西安各大客运站都对客运班线进行了调整。

西部网讯（记者 刘望）受降雪影响，今天西安各大客运站都对客运班线进行了调整。

城西客运站除机场大巴正常外，其他线路全部停运。

城南客运站往安康方向10：00之后开始发车；汉中、镇安、柞水、袁家村方向班线停运；丹凤、洛南、石泉、宁陕方向上午停运，13：00之后恢复发车。

三府湾客运站、陕西省汽车站所有班线已经全部停运。

提醒需要出行的旅客及时获取天气和高速公路通行信息，关注相关客运站开班信息。

编辑： 张娟

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

大雪真的来了 西安秒变“长安”

绕城高速有“碰瓷党” 是真是假？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

线上超市配送服务测试第二弹丨谁能称霸宝鸡？

全景

专题