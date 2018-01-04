西安境内多条高速因降雪管制 多条客运班线停发

西部网讯（记者 刘望）受降雪影响，今天西安各大客运站都对客运班线进行了调整。
城西客运站除机场大巴正常外，其他线路全部停运。
城南客运站往安康方向10：00之后开始发车；汉中、镇安、柞水、袁家村方向班线停运；丹凤、洛南、石泉、宁陕方向上午停运，13：00之后恢复发车。
三府湾客运站、陕西省汽车站所有班线已经全部停运。
提醒需要出行的旅客及时获取天气和高速公路通行信息，关注相关客运站开班信息。
编辑： 张娟
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