陇县聚力发展特色优势产业 带动贫困户增收脱贫

陇县“借袋还菇”模式，实现了贫困户“家门口挣钱，零距离就业”。

陇县依托得天独厚的奶山羊产业，全力打造“生态乳都”建设，做大“羊”文章，带领贫困户增收脱贫。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） “因地制宜布产业、精准施策兴产业、三产融合强产业。” 陇县聚力发展特色优势产业，依托奶山羊、苹果、核桃、烤烟、旅游、食用菌、中蜂等特色产业，编制种植、养殖、就业、生态4类33项产业“菜单”，为贫困户量身定制产业项目，贫困户按需点“菜”，采取入股分红、托养代管、土地流转、园区带动、就业务工、能人帮带等方式，促进大产业与小家庭精准对接，通过这种“菜单式”产业扶贫模式，带动贫困户增收脱贫。

特色优势产业助力贫困户增收脱贫

生态羊乳产业是陇县的特色优势产业，如何通过产业发展带动贫困户脱贫？陇县依托得天独厚的奶山羊产业，全力打造“生态乳都”建设，做大“羊”文章，将贫困户嵌入到羊乳产业发展链条中，采取入股分红、分户扩群、基地带动、饲草种植、就业务工、技术支撑等途径，引导贫困户全产业链参与“生态乳都”建设中，带动贫困户3474户。

“以前只能靠种地维持家里的生活，山坡地收成有限，遇到天旱的时候，家里的情况就更不好了。去年7月到绿能牧业务工，每个月有3000元左右的工资，还管吃管住，收入比以前增加很多。”陇县城关镇堡子身村贫困户张永科说，由于家里所在的小山村交通不便、信息闭塞，想发展产业，自己又缺乏资金和技术，成了贫困户。去年，陇县政府牵线搭桥，包括他在内的234户贫困户将政府给予每户的5000元产业扶持资金入股到当地的农业龙头企业“陕西绿能生态牧业有限公司”，每年能享受500元的分红，另外陕西绿能生态牧业有限公司还吸纳他到公司上班，每个月有了稳定的收入，“现在政策好，家里的情况比以前好很多，打算好好干争取早日脱贫。”

将贫困户嵌入到产业发展的链条中，让贫困户全产业链参与，不仅带动贫困户增收脱贫，更让贫困户学到了新的技术和经营理念，变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫，激发了贫困户脱贫的内生动力。

借袋还菇模式 创新举措放大产业扶贫效能

“企业免费提供设施大棚，免费提供用水用电，我只摊个人工劳力，香菇一年种两季，一季4茬，我一共3个大棚，香菇采收后企业按保底价回收，我这一季香菇保底收入也有2万多元。”1月2日，陇县温水镇枣林村贫困户刑宝林一边采摘香菇，一边高兴地对记者说，通过种植香菇，他不仅收入有所增加，自己还从中学到了技术。

免费提供生产设施大棚、免费提供生产用水用电、免费提供生产全程技术培训；每个大棚按照相应标准先借给贫困户生产食用菌菌袋，香菇采收后，企业按保底价回收销售，保障每季每个大棚带动贫困户增收不少于8000元，低于保底收入由企业补差给贫困户，一年每个大棚收入不低于1.6万元。这就是陇县“借袋还菇”产业扶贫模式的“三免一借两保障”。

依托宏盛农牧有限责任公司， 陇县对有发展食用菌产业意愿的贫困户，免费提供技术培训和生产大棚，每座大棚借菌袋8000袋，公司和贫困户签订利益共享协议，带动贫困家庭发展产业脱贫致富。对于没有劳动能力的贫困户采取入股分红的模式，用产业扶贫资金作为股金入股，每户5000元，每年分红350元。

除此之外，贫困户还可以到园区务工、土地流转增加收入，多种方式激发贫困户脱贫的动力，陇县通过“借袋还菇”的创新模式，实现了贫困户“家门口挣钱，零距离就业”。

托管代养 中蜂养殖让贫困户尝到甜头

在陇县八渡镇桃园村，风景秀丽生态环境优美让这里成了蜂产业发展的绝佳地带，丰田蜂业专业合作社的产业辐射效应，有力的带动了周边养殖户开展中蜂养殖，通过托养或托管模式，为贫困户提供蜂种，开展技术指导和培训，帮产帮销，带动贫困户增收脱贫。

“我自己没有养蜂的能力，两批一共10箱蜂全部交给丰田蜂业合作社托管代养，5箱蜂每年可以分红850元，10箱蜂1700元分红已经领取了。”陇县八渡镇高楼村贫困户毛宏纪说，他和老伴两口子身体不太好，不能打工也没有啥技术，从2016年以来，他将政府提供的产业扶持资金投入到丰田蜂业专业合作社， 多了一条增收的门路。

陇县八渡镇桃园村贫困户丁志英家里6口人，父母亲身体不太好，两个孩子上学，家庭负担重，2016年通过县上的产业直补资金扶持，他从起初的5箱蜂发展到了现在的100箱，通过养蜂实现了增收，丁志英介绍说，这几年发展中蜂养殖，光养蜂一项一年就收入近5万元，合作社还帮销蜂蜜，按保底价收，让他少了几分后顾之忧 。

丰田蜂业专业合作社鼓励贫困户到合作社打工赚钱、学习技术方法，技术成熟后，可自行养殖，实现中蜂产业规模化发展。截至目前，合作社专家技术团队在陇县开展技术培训班9期，培训人员1200余人次，发放技术资料3200余份，无偿发放蜂王318只，王台426个，受益群众261户，实现了“培训一人，发展一户，脱贫一户”的目标。基地吸纳贫困户就业18人，通过基地承载、示范带动、统一收购、统一加工、统一品牌、统一销售等多种模式并用，形成了产业合力，保证了带动脱贫效果。

“精准到户，一户一策”，陇县通过多种创新方式将县域特色产业与脱贫攻坚结合，创新举措放大产业扶贫效能，通过“政府配菜、贫困户点菜、部门上菜、考核评菜”的方式，把贫困户嵌入到产业发展的每个环节中，实现了产业发展与贫困户脱贫的“双赢”。

编辑： 张娟