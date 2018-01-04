降雪致西安大部分城市道路结冰，多路段实施交通管制。

西部网讯（记者 刘望）受昨日降雪影响，今天（1月4日）早高峰，西安大部分城市道路出现路面积雪或结冰现象，车辆通行缓慢。交警倡议全市各单位能够自扫门前雪，保证各单位门前道路畅通。

从目前情况看，雁塔区大部分道路均有积雪或结冰，车辆行驶存在突出隐患。

高新区科创路博文路、唐延南三环十字道路已结冰，车辆行驶缓慢。

因道路积雪结冰，目前莲湖区普遍车流量大，通行缓慢。西高架快速干道东向西方向目前实行临时交通管制，请择路绕行。 ​​

因雨雪天气和道路结冰影响，曲江大兴东路快速干道上下桥口由于积雪导致打滑，航天中路临时交通管制。

未央大队辖区全区路面均有结冰。​​

灞桥区多处路面结冰，交警已经全员上岗，疏导指挥、铲冰、推车、撒融雪剂、帮扶被困群众。如果在灞桥辖区道路上遇到困难，可拨打电话029-83519924向交警求助。

绕城高速路面有积雪有结冰，浐河大桥还伴有雾气，车流量小，曲江至西高新流量有所增大，驾驶谨慎。连霍高速西临段积雪严重，路面结冰，车辆少，沿途收费站管制。京昆高速西禹段渭南方向因交通管制，目前无车辆通行，西安方向主线车辆通行，在阎良口强制分流出站。沪陕高速西商段、福银高速蓝商段小雪，路面有积雪已结冰。包茂高速西柞段有积雪，目前一个车道通行。

民警正在现场积极疏导，请驾驶员朋友提前规划路线，尽可能择路绕行，文明礼让，听从交警指挥。如无特殊情况不建议驾车出行，未加装防滑链车辆建议绕行平缓路面通行，抵档缓行。