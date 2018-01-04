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榆林迎来新年首场降雪 境内多条道路交通管制

时间：2018-01-04 09:26:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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榆林迎来新年首场降雪 境内多条道路交通管制

据了解，受降雪影响，截至今天早上8点，青银高速榆林境内全线交通管制，禁止所有车辆通行；包茂高速榆林境内全线交通管制，禁止所有车辆通行；榆商高速榆绥段，路面有积雪，全线临时交通管制，禁止所有车辆通行。

榆林迎来新年首场降雪 境内多条道路交通管制。

西部网榆林讯（记者 李明）昨天夜间，榆林迎来2018年首场雪，到今天（1月4日）上午9点，降雪还在继续。记者从榆林市交警支队了解到，受降雪影响，榆林境内多条高速道路进行交通管制。

据了解，受降雪影响，截至今天早上8点，青银高速榆林境内全线交通管制，禁止所有车辆通行；包茂高速榆林境内全线交通管制，禁止所有车辆通行；榆商高速榆绥段，路面有积雪，全线临时交通管制，禁止所有车辆通行。

此外，榆神府段，因山西方向下雪，杨家湾入口交通管制，现对神木、店塔、神木北、永兴、石马川收费站大货车临时交通管制；榆佳高速，路面有积雪，对七座以上客车和危化品运输车交通管制；神佳米高速，路面有积雪，车辆通行正常。榆林城区，路面有积雪，部分路段结冰，车辆通行缓慢；神木境内，路面有积雪，对驶入神盘路车辆实施临时交通管制，其它县区小到中雪，路面有积雪，车辆通行缓慢。

榆林交警提醒广大驾驶员，降雪导致路面积水结冰，请及时关注路况信息，尽量减少驾车出行。如需出行，注意控制车速，保持安全车距，谨慎驾驶，确保行车安全。

记者从榆林市公交公司了解到，因降雪天气影响，今晨榆林市公交运行时间将延后，线路处于暂时停运状态。线路运行的最新情况将通过榆林公交微信公众平台及时对外发布。

编辑： 张娟

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