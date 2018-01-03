陕西环保督察反馈咸阳问题：空气质量逐年恶化

西部网讯（记者 鄢山宇） 1月3日，陕西省委第一环境保护督察组（以下简称督察组）向咸阳市委、市政府进行督察反馈。督察组指出，咸阳市生态环境保护工作虽然取得了一定成效，但一些领导干部对环境保护工作的认识深度、重视程度、工作力度存在偏差，部分市直部门和县政府环保职责不清，空气质量逐年恶化，生态环境保护形势非常严峻。

副省长、省环保督察巡查工作领导小组副组长张道宏出席反馈会并讲话；督察组组长周树红通报督察意见。

68家单位或企业被限期整改 约谈10人问责117人

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于环境保护督察的重要决策部署，2017年8月25日至9月24日，督察组对咸阳市开展了环境保护督察工作。

督察组进驻期间，咸阳市按照边督边改要求，对督察组转办的349件环境投诉举报案件全部办结并向社会公开，责令限期整改68家，立案处罚47家，罚款105.4万元，立案侦查2件，行政拘留2人，约谈10人，问责117人。

督察指出，咸阳市生态环境保护工作虽然取得了一定成效，但由于产业结构长期偏重，污染物排放强度较大，经济发展与环境保护的矛盾依然突出，全市环境保护工作与中省要求和人民群众期望相比，还存在不少薄弱环节。

贯彻落实中省环保决策部署不够坚决

一些领导干部对环境保护工作的认识深度、重视程度、工作力度存在偏差，仍认为经济发展是硬任务、环境保护是软指标，环保执行力不足的问题比较明显。

近三年来，咸阳市环保资金投入呈逐年下降趋势。一些县（区）党委政府对环境保护工作研究部署不到位，2014年有7个、2015年有3个、2016年有2个县（区）委常委会议均没有研究环保议题。

省政府要求关中地区2017年底完成60%的20蒸吨以上燃煤锅炉改造，咸阳市62台改造任务中仅有9家实施超低排放改造，3家“煤改气”。新一轮渭河治理三年行动计划（2015-2017年）部署确定的市本级10大类54个项目还有19个未完成。省政府及咸阳市《水污染防治方案》要求，2017年底完成所有工业园区和工业聚集区污水处理设施建设并投入运行，全市还有5个尚未建成。咸阳市确定2017年底建成区内加油站完成“油气三次回收”，截至7月底全市92家仅32家完成。

环境保护责任落实不到位 煤炭削减不降反升

咸阳部分市直部门和县政府环保职责不清，尽责不力，存在慢作为、乱作为问题，落实“党政同责”“一岗双责”力度不够，责任落实不到位。

咸阳市发展改革委对燃煤削减工作任务落实不力，2017年1-8月规模以上企业实际煤炭消耗559万吨，同比增长13.2%，煤炭削减不降反升。市公安局、商务局在黄标车和老旧车淘汰报废工作中，执行有关工作程序不到位。市城建局、住建局在生活污水处理行政职能方面界定不清，行政职能发挥不够。市国土局对地热开采行业疏于监管，现有105眼地热井，无“环评”手续、无采矿许可证和取水许可证问题普遍存在，地热水回灌率仅9.7%。市住建局、城市执法管理局对城区建筑工地扬尘管控不够有力，部分拆迁工地未完全落实防尘管理要求。市交通局对汽车维修经营许可审查把关不严，汽修行业挥发性有机物治理工作推进缓慢。市卫计局对部分医疗废物监管不到位，转运和处置环节存在不少环境安全隐患，一些医疗机构违规处置医疗废物。

2016年，武功、永寿县政府执行《环境保护法》及其配套办法立案数为零，与人民群众对环境问题严管严查的期盼存在差距。礼泉县政府对礼泉县水泥厂淘汰不彻底，现场核查时，该水泥厂2台1.8米、2台2.2米磨机未拆除。三原县政府在大气污染形势严峻的情况下，2017年2月违规开工新建燃煤锅炉。

编辑： 王瑜