210国道秦岭段积雪路难行，今晚开始交通管制。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚） 今天（1月3日）上午，西安城里的雪并不大，不过210国道秦岭段，早就成了白茫茫一片。

下午两点，从210国道秦岭段的喂子坪这个地方往秦岭山顶方向，道路已经出现厚厚的积雪，给交通带来了极大不便。

记者：“师傅我问你一下，你们去哪里？”

司机：“想翻山。”

记者：“没想到下这么大的雪吗？

司机：“没想到，前面就没有雪。”

其他车主：“你想上去，给你装防滑链，有防滑链吗？”

司机：“有。”

执行巡逻任务的西安交警长安大队秦岭中队的交警介绍，遇到这种天气，没有安装防滑链的话，从这里开车上山几乎是不可能的，这不，还没走多远呢，又有一辆油罐车就开不上去了。

司机：“上不去，打滑。”

交警：“拿了几根链子？”

司机：“两根。”

记者：“这一根链子有多重？”

司机：“五十多斤。”

编辑： 王瑜