210国道秦岭段积雪路难行，今晚开始交通管制。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚） 今天（1月3日）上午，西安城里的雪并不大，不过210国道秦岭段，早就成了白茫茫一片。
下午两点，从210国道秦岭段的喂子坪这个地方往秦岭山顶方向，道路已经出现厚厚的积雪，给交通带来了极大不便。
记者：“师傅我问你一下，你们去哪里？”
司机：“想翻山。”
记者：“没想到下这么大的雪吗？
司机：“没想到，前面就没有雪。”
其他车主：“你想上去，给你装防滑链，有防滑链吗？”
司机：“有。”
执行巡逻任务的西安交警长安大队秦岭中队的交警介绍，遇到这种天气，没有安装防滑链的话，从这里开车上山几乎是不可能的，这不，还没走多远呢，又有一辆油罐车就开不上去了。
司机：“上不去，打滑。”
交警：“拿了几根链子？”
司机：“两根。”
记者：“这一根链子有多重？”
司机：“五十多斤。”
编辑： 王瑜
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