销量破高，城中村的"洋气"外卖店，原来只有操作间。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李之祺） 网络平台上有不少名字时髦、餐食可口的外卖门店，但是美食的背后真的如同他们宣传的一样吗？

记者通过外卖订餐平台搜索到一家名为大碗卤肉饭的外卖店家。这家店在网络订餐平台上口碑不俗，销量颇高，可以说在西安南郊外卖界也算有着响当当的名号，而究其原因，还是因为其在自家的宣传网页中，有视频，有真相。

宣传视频：“非常棒，特别是那个卤肉，非常的好吃。”

这看起来是商铺自己拍摄的宣传视频，其中厨房干净整洁，厨师身着统一制服，店中生意红火门庭若市。而记者根据网站上那模糊的地址寻找良久，才在雁塔西路附近的一个城中村中看到了这个不起眼的门头。

老板：“只能打包。”

记者：“这儿没法吃嘛？”

老板：“嗯。”

走进店门，顾客几乎就没有站脚的地方，一扇门脸内就是凌乱不堪的厨房，做饭的厨师身着便装，生意忙碌之时，坐在门口格挡操作电脑的老板，

手也不洗就进去帮厨，与此同时外卖点单却是接连不断。老板坦言，他们也曾想开设个真正的实体店铺，但却从未付诸实施。

老板：“本来十月份是这么打算的，但是十月份以后生意不行，一天卖上四、五十单吧。”

而就在这同一个城中村里，像这样只有一件厨房的外卖店却不在少数，其中就有这家周先生的铁板炒饭和百粥坊一品粥膳食。这样的命名洋气、销量不俗的西安南郊明星外卖店铺，其中昏暗凌乱的厨房内，厨师边玩手机边做饭，又或者吃饭接单带煮粥，忙得不亦乐乎。

老板：“因为网上销售都顾不过来了，堂食顾不过来。”

而根据2018年最新发布的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》中规定，外卖商户应有实体店。可像这样一间厨房走天下的商家们，却还能在网络平台的监管之下依然顺利营业，看来这真需要各方的加强监督审查，才能让它们真正的销声匿迹。

编辑： 王瑜