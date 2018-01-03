大货车遇坑突然路面塌陷，车头受损所幸无伤亡。
大货车遇坑突然路面塌陷，车头受损所幸无伤亡。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 李玄 张倩） 今天（1月3日）早上六点多，一辆大货车在途径西安明光路时，路面突然塌陷，这事怎么回事呢？
当记者赶到现场时，司机透露，他开车是前往附近的一家物流仓库卸货，当时他也注意到在地面有个很小的坑，也没在意，可没想到就在开车经过时，路面突然塌陷。
记者在现场注意到，大货车的车头部分受损，而塌陷处的地下是一处空洞，而就在不远处有一处工地。事发后，工地工作人员也赶到现场并表示，工地工作人员表示，他们已经联系了市政工作人员，会将空洞填实，尽快处理。
值得庆幸的是，事故没有造成人员伤亡。至于赔偿问题，双方还在进一步协商。
编辑： 王瑜
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