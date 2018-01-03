男子假装检修天然气暗藏“套路”，实为卖报警器。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌） 家住西安东郊的文大妈，前几天家里忽然来了名工人，说要检查天然气。没想到，一次普通的检查却暗藏“套路”。
文大妈：“人家说了，这里的管道经常漏气，把几个老太太都炸死了。”
这一上来就普及这么惨痛的案例，文大妈可是得吓一跳。
文大妈：“说是检查天然气，看哪儿漏气。穿着灰色的衣服，像是工作服，打扮就像是天然气公司的。”
文大妈住的小区用的还是天然气的老管道，每年确实都有人上门检查，不过这时间可不太对劲。
文大妈：“我问他说不是3月才检查吗，人家说我们今年提前了。然后没他就给我说按个这，如果要是跑气漏气，这个红灯就亮了，他们马上来。”
按理说这东西可买可不买，只不过，对方告诉文大妈，这个东西可不是卖东西，这是免费用。
文大妈：“他说到30号，他过来了，让我把仪器还给他，他就把钱给我退了。”
交了钱后的几天，这报警器的红灯都没亮过。可眼看30日都过了几天了，这名男子压根就没露过面。
文大妈的女儿：“根本就不值300块钱，我看连100都不值。关键是我一看这个章子，根本就不是天然气公司。”
秦华天燃气公司工作人员：“我们公司是不会收取任何押金费用的，不是我们公司的人。”
可以看到，那名推销员给文大妈的收据上印有华富燃气设备经营部的印章，而且收据上也没写什么押金，只有设备数量和单价。文大妈女儿说，这人估计就是个推销员。
文大妈：“我就是希望给大家也提个醒，再有人冒充的话，第一时间给天然气公司客服打电话，以此警戒。”
编辑： 王瑜
娱乐实力派演员任重凭借在热播剧《那年花开月正圆》中成功塑造古板呆萌的“赵白石”一角，喜获“年度表现力剧星”荣誉称号。01-03
娱乐赵丽颖工作室就网上关于她出演的《楚乔传》“采用30多个替身”的传言发表声明。01-03
娱乐Jay-Z新歌《 4:44》MV拍摄花絮曝光，碧昂斯华丽造型出演老公MV,经费在燃烧.01-03
娱乐不论是亮眼的皮夹克造型还是文雅的黑色大衣围巾，姚晨都能驾轻就熟，不禁让人万分期待她在电影中的角色表现。01-03
娱乐整场变装秀像是一出舞台剧，江疏影恰如其分的神情转换和舞蹈语言也收获了观众的一致好评。01-03
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02
娱乐第十期“员诞”于元旦当晚播出，节目中导师章子怡提及演员之间的相互成全，直言没有梁朝伟，就无法成就“宫二”这个角色。01-02
娱乐影片讲述身负巨额债务的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），误打误撞爱上从妖界前来人间报恩的“狐妖”(刘亦菲 饰），一系列爆笑事件由此发生。01-02
娱乐华策影视、华谊兄弟、爱奇艺等１０家中国影视企业２６日在杭州举行的２０１７中国影视艺术创新峰会上，宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟。01-01
娱乐娱乐圈换发型的女明星着实不少，只是发型的变化，就给整个人带来不一样的气质。最成功的的就属小黄鸭周冬雨了。给自己一个新的开始，新的一年就从发型做起。01-01
娱乐截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。12-31