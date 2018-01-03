男子假装检修天然气暗藏“套路”，实为卖报警器。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌） 家住西安东郊的文大妈，前几天家里忽然来了名工人，说要检查天然气。没想到，一次普通的检查却暗藏“套路”。

文大妈：“人家说了，这里的管道经常漏气，把几个老太太都炸死了。”

这一上来就普及这么惨痛的案例，文大妈可是得吓一跳。

文大妈：“说是检查天然气，看哪儿漏气。穿着灰色的衣服，像是工作服，打扮就像是天然气公司的。”

文大妈住的小区用的还是天然气的老管道，每年确实都有人上门检查，不过这时间可不太对劲。

文大妈：“我问他说不是3月才检查吗，人家说我们今年提前了。然后没他就给我说按个这，如果要是跑气漏气，这个红灯就亮了，他们马上来。”

按理说这东西可买可不买，只不过，对方告诉文大妈，这个东西可不是卖东西，这是免费用。

文大妈：“他说到30号，他过来了，让我把仪器还给他，他就把钱给我退了。”

交了钱后的几天，这报警器的红灯都没亮过。可眼看30日都过了几天了，这名男子压根就没露过面。

文大妈的女儿：“根本就不值300块钱，我看连100都不值。关键是我一看这个章子，根本就不是天然气公司。”

秦华天燃气公司工作人员：“我们公司是不会收取任何押金费用的，不是我们公司的人。”

可以看到，那名推销员给文大妈的收据上印有华富燃气设备经营部的印章，而且收据上也没写什么押金，只有设备数量和单价。文大妈女儿说，这人估计就是个推销员。

文大妈：“我就是希望给大家也提个醒，再有人冒充的话，第一时间给天然气公司客服打电话，以此警戒。”

编辑： 王瑜