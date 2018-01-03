女子医院就诊遇"好心人"搭讪，被推荐去另一医院。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进） 西安市民杨女士（化名）前几天因为意外怀孕，前往西安航天总医院，想要终止妊娠，排队挂号时，遇到主动搭讪，对方在得知杨女士想做人流时，就推荐了一所医院。

西安市民杨女士：“一共是两个人，其中一个说她小妹前几天在正大医院，有个郑医生那做了无痛人流，才花了两千多块钱。”

杨女士说，当时面前的两位女子，一个是极力宣传正大医院，一个则侧耳旁听，看到杨女士有些动摇，之前始终没说话的那位女子，开口了。

西安市民杨女士：“她就是假装听到这个消息了，她就跟我说，要不咱们去那看一下，这种大医院太麻烦了，我们去那看一下。”

本是抱着货比三家心态的杨女士，跟随那位所谓病友一起，赶到了西安雁塔正大医院，而此时，之前还说好一起做人流的那位女子，却没了踪影，杨女士也就这么糊里糊涂的进了手术室。

西安市民杨女士：“做完手术还说你那样恢复不好，这样恢复不好，然后再收你两千或者再让你打几天的吊瓶，前前后后一共花了五六千块钱。”

编辑： 王瑜