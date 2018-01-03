女子应聘兼职模特，被带进酒店遭男子"裸量"猥亵。
女子应聘兼职模特，被带进酒店遭男子"裸量"猥亵。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅 《都市快报》记者 许萌）模特，是不少小姑娘都向往的职业，而现在，网络上也有不少招聘模特的公司，看起来似乎都能圆了大家的模特梦？但要提醒各位，擦亮眼睛，三思而后行，就像接下来要说的女孩丽丽，她的美梦，竟成了噩梦。
丽丽：“当时他就一把把我推到了床上，然后就压到我身上，然后我就拼命地把他推开。”
昨天下午发生的之一慕，把23岁的女孩丽丽着实吓了一跳。让她万万没想到的是，当初自己的应聘经历，却好似羊入虎口一般。
丽丽：“想着在网上试着找一份兼职，做模特。然后就投了一份简历，没想到过了一两个小时，他们就给我打电话说简历通过了，让我过去面试。”
丽丽是在一款手机软件上搜索的招聘信息，上面各种模特的招聘内容让她眼花缭乱。面容和身材娇好的她，从没有做过模特，本来只是抱着试试的态度，但没想到这么快就要面试，这让她既激动又紧张。给工作人员发了自己的照片之后，对方发来了应聘地点。昨天下午，丽丽来到了西安市长安区凤栖原地铁口附近的一座写字楼内。在缴纳了380块钱之后，和这家西安聚嬴有限公司，签了一份协议。
丽丽：“他们说需要应聘平面模特的话，需要量三围，让我自己带着身份证，去旁边的一个酒店，开好房等工作人员。”
量三围要到酒店，这让丽丽惴惴不安。而据她说，仅仅几分钟之后，一名男子拿着皮尺来到房间。
丽丽：“男子刚进来的时候就坐在床上，告诉我说，让我脱衣服。我就问他为什么要脱衣服，他说量三围是工作需要，然后不停在旁边劝说。最后我就把衣服全脱了，感觉（他）装模作样的量了两下，然后就开始摸我的胸。”
这个时候，丽丽本能的开始反抗。
丽丽：“他给我说，做这种模特都是这样，以后就习惯了。然后，他把我一把推倒在床上，我就拼命反抗，但我实在没有他力气大，他就把我扑倒在床上，摸我的下体，整个过程持续了三五分钟。现在想想，感觉跟噩梦一样。”
丽丽说，在她大声呼救和反抗了几次之后，男子终于收手。离开了房间，而且还理直气壮的给丽丽发微信。随后，惊慌失措的丽丽赶忙报了警，也叫来了自己的男朋友。当晚涉事男子被警方带走调查。
而今天下午，记者跟着丽丽的男朋友再次来到这家公司时，发现这家公司并没有悬挂任何门牌，而且大门紧锁。
丽丽：“我早上10点多来的时候发现这里有十几个工作人员，男男女女都有，还陆续有很多来应聘的小姑娘。”
记者注意到，丽丽所签的协议上盖的章，全称为西安市航天基地聚赢劳务信息咨询服务部。
随后，记者来到辖区的韦曲派出所，据民警介绍，接警后，他们立刻赶到了事发酒店。随后又来到了公司所在地，并将涉事男子带回进行调查。
民警：“李某对其违法行为供认不讳，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对涉嫌威胁他人的李某行政拘留10日。”
目前，案件正在进一步调查当中。关于发布招聘信息的公司是否存在违规，受害人也准备向劳动监察部门和工商部门反映情况。而民警也要提醒求职者多留个心眼。
民警：“不要轻信网络招聘，如在招聘中遇到不法侵害，及时报警，寻求帮助。”
编辑： 王瑜
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